Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương, chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với tội phạm “tín dụng đen”.

Từ đó, đã triệt phá, xử lý nhiều ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh; tạo hiệu ứng tích cực nhằm giáo dục, răn đe các đối tượng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân để chủ động phòng ngừa loại tội phạm này.

Một trong các đối tượng cho vay lãi nặng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương khởi tố.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện tại một số địa bàn vẫn còn một số đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, với phương thức, thủ đoạn hoạt động đơn lẻ, quy mô khép kín, ảnh hưởng lớn đến công tác bảo đảm ANTT tại địa phương. Đặc biệt là tại một số khu công nghiệp, gây ảnh hưởng đến an ninh công nhân.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cho tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu, xác lập chuyên án để tổ chức đấu tranh, triệt phá.

Trong thời gian thực hiện kế hoạch phá án, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt ở các địa bàn, phối hợp với Công an các huyện, thị thu thập thông tin; dựng chân dung các đối tượng nghi vấn. Sau đó, vào mỗi thứ sáu hằng tuần, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, các tổ công tác sẽ tiến hành họp bàn; dựng chân dung, phương thức và thủ đoạn của các đối tượng nghi vấn.

Khi thời cơ đã chín muồi, sáng 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp cùng một số đơn vị như Công an huyện Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn; các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương; Cục nghiệp vụ của Bộ, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt tiến hành kiểm tra, phát hiện, triệu tập 29 đối tượng liên quan đến 14 tài khoản cho vay lãi nặng trên một phần mềm cho vay lãi nặng.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã làm rõ Trần Văn Pháp (SN 1989) và Nguyễn Văn Quyền (SN 1995, trú ở xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương) đã cho vay qua phần mềm trên trang, tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng với 301 lượt vay, hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính hơn 135 triệu đồng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Trần Văn Pháp và Nguyễn Văn Quyền về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại địa bàn huyện Ninh Giang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã làm rõ vợ chồng Phạm Đình Mạnh (SN 1993) và Hà Thị Phương (SN 1999, trú ở thị trấn Ninh Giang, Ninh Giang đã cho vay hơn 2,9 tỷ đồng, với 98 lượt vay, hưởng 1,4 đồng tiền lãi; số tiền thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Phạm Đình Mạnh và Hà Thị Phương về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã làm rõ Nguyễn Thanh Tân đã cho vay với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, với 250 lượt vay, hưởng hơn 609 triệu đồng tiền lãi, số tiền thu lời bất chính hơn 608 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Tân về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại huyện Tứ Kỳ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã làm rõ Hà Trọng Tài (SN 1997) và Vũ Văn Linh (SN 993, trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương) đã cho vay với tổng số tiền hơn 3,1 đồng, 412 lượt vay, hưởng hơn 756 triệu đồng tiền lãi; số tiền thu lời bất chính hơn là 89 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại huyện Gia Lộc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã làm rõ Nguyễn Kim Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, trú tại thôn Thành Lập, xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, Hải Dương) với tổng số tiền hơn là 17 tỷ đồng, với 475 lượt vay, hưởng hơn 186 triệu đồng tiền lãi; thu lời bất chính hơn 218 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại huyện Nam Sách, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã làm rõ Nguyễn Hoàng Quân (SN 1990, xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng); Trương Văn Doanh và Đào Việt Đức (SN 1998, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã cho vay hơn 13 tỷ đồng, với 1.228 lượt vay, hưởng lợi hơn 2,6 tỷ đồng tiền lãi; số tiền thu lời bất chính hơn 2,3 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tại địa bàn TP Hải Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với làm rõ Hồ Văn Đạt (SN 1988, trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã cho vay hơn 6,3 tỷ đồng với hơn 110 lượt vay, hưởng hơn 766 triệu đồng tiền lãi; số tiền thu lời bất chính hơn 526 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Đạt về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã làm rõ Phạm Thanh Tùng (SN 1991, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Thắng (SN 1994) và Bùi Văn Dương (SN 1992, trú tại xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã cho vay 1.295.500.000 đồng, 102 lượt vay, hưởng 1.452.321.400 đồng tiền lãi, số tiền thu lời bất chính là 1.285.082.619 đồng. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự…

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an các huyện, thị xã, thành phố khởi tố vụ án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số 14 bị can; xác định, tổng số tiền các đối tượng cho vay là 51.266.021.000 đồng, tiền lãi hưởng là 8.908.236.930 đồng, tiền hưởng lợi bất chính là 6.481.662.736 đồng.