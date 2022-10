Ngày 22/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự một đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hoàng Thị Thủy tại Cơ quan CSĐT Công an TP Huế.

Trước đó, vào ngày 10/8, Hoàng Thị Thủy (SN 1994, trú ở phường An Cựu, TP Huế) đến cửa hàng tạp hóa tại số 11/93 đường An Dương Vương (phường An Đông) giả vờ mua hàng số lượng lớn.

Trong lúc chủ cửa hàng tập trung soạn hàng, Thủy nhanh chóng quan sát và lấy trộm một chiếc điện thoại iPhone 13. Lấy được tài sản, nữ quái báo với chủ cửa hàng là quên mang tiền theo và về nhà lấy tiền rồi quay lại, nhưng sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếp tục ngày 16/8/2022, với thủ đoạn tương tự, Hoàng Thị Thủy đến cửa hàng tạp hóa trên đường Lý Nam Đế (phường Hương Long) lấy trộm một túi xách, bên trong có nhiều card điện, tiền mặt với tổng giá trị gần 8 triệu đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng Công an TP Huế phối hợp với công an các phường đã làm rõ và bắt giữ Hoàng Thị Thủy.

Tại cơ quan công an, nữ quái 9X khai nhận, ngoài 2 vụ trộm cắp tài sản nói trên còn gây ra 2 vụ trộm khác, chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị.

Được biết, Hoàng Thị Thủy là đối tượng có 9 tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Oai