Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuê (SN 1988, trú tại thôn Phố Chợ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, Hà Giang; là giáo viên trường Mầm non xã Mậu Long) về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Khuê có quan hệ yêu đương với anh N.V.Q. (SN 1993, thường trú tại thôn Bó Mới, xã Đông Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang), giáo viên trường Tiểu học xã Mậu Long.

Sáng 3/11, Khuê và anh Q. hẹn nhau mang thịt gà và đồ nướng lên đồi thông ở thôn Ngàm Soọc, xã Mậu Duệ để hai người cùng nướng ăn. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, anh Q. dùng 1 đoạn cây vụt vào đầu, đè lên cổ Khuê. Sau đó, Khuê dùng một đoạn cây vụt mạnh liên tiếp nhiều lần vào khu vực đầu, gáy, khiến anh Q. tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án, luật sư Đỗ Thành Hưng (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho biết: “Theo khoa học pháp lý hình sự và thực tiễn xét xử, việc dùng hung khí nguy hiểm để tấn công vào vùng đầu của nạn nhân là hành vi giết người.

Ở đây, Khuê đã dùng một đoạn cây vụt mạnh liên tiếp nhiều lần vào khu vực đầu và gáy anh Q., được xem là vùng xung yếu trên cơ thể con người nên rất dễ gây chết. Hậu quả thực tế là anh Q. đã tử vong tại chỗ.

Còn Khuê có đầy đủ năng lực để nhận thức hành vi của mình có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn thực hiện hành vi, bất chấp hậu quả xảy ra. Do đó, có thể nhận thấy hành vi của chị Khuê trong trường hợp này có dấu hiệu của tội "giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017”.

Luật sư Đỗ Thành Hưng nhận định: “Để xác định bị can có bị kích động tâm lý hay không còn phải dựa vào quá trình điều tra, xác minh làm rõ động cơ, mục đích, tính chất hành vi.

Cụ thể, về mục đích hành vi phạm tội, nếu chứng minh được ý thức chủ quan của Khuê khi thực hiện hành vi phạm tội là tước đoạt tính mạng của anh Q. thì là Khuê phạm tội giết người. Còn nếu ý thức chủ quan của Khuê không có ý định giết người mà đang trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh do không hoàn toàn tự chủ, tự kiềm chế được hành vi phạm tội của mình, dẫn tới hành vi giết người thì có thể xác định đây là hành vi phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Theo thông tin vụ việc thì trước đó anh Q. đã dùng 1 đoạn cây vụt vào đầu, đè lên cổ Khuê. Đây hành vi trái pháp luật nghiêm trọng, dẫn tới sự kích động mạnh tức thời cho Khuê.

Đánh giá mức độ tấn công, cường độ tấn công, luật sư phân tích và nêu quan điểm: "Mức độ là tiêu chuẩn để xác định cho hành động; còn cường độ là độ mạnh của lực. Nếu người phạm tội có hành vi đánh người một cách liên tục và rất mạnh, chứng tỏ họ có ý định giết người.

Căn cứ vào vị trí tấn công trên cơ thể để xác định những vị trí trọng yếu của cơ thể con người. Ciệc Khuê đánh vào vùng gáy và đầu của anh Q. được xác định là vị trí trọng yếu, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng dẫn tới hậu quả anh Q tử vong tại chỗ.

Cơ quan điều tra cần phải xác định, làm rõ yếu tố mục đích tấn công vào vùng trọng yếu không chính xác. Trường hợp chị Khuê không mong muốn tước đoạt tính mạng của anh Q. nhưng do quá trình tấn công, tư thế vị trí có thể thay đổi do việc giằng co, vật lộn thì việc dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu (không nhằm vào vị trí này tấn công) dẫn đến hậu quả chết người hoặc thương tích nặng thì cần xác định rõ, bởi hậu quả chết người sẽ sử dụng là tình tiết tăng nặng định khung”.

