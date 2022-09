5 nhiệm vụ quan trọng trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN

Tại cuộc họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng quý 3/2022 tổ chức sáng nay 23/9, ngay sau khi NHNN vừa công bố điều chỉnh lãi suất điều hành, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú khẳng định 5 nhiệm vụ mục tiêu quan trọng của ngành ngân hàng trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.

Theo đó, mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô được coi là mục tiêu ưu tiên số 1 trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.

Mục tiêu thứ hai là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện nhanh chóng để khôi phục nền kinh tế sau dịch, đảm bảo tăng trưởng kin tế trên 6,5% như mục tiêu Quốc hội đề ra.

Tiếp tục đảm bảo thanh khoản của các TCTD đối với nền kinh tế; đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD bằng các công cụ kiểm soát, các chỉ số đảm bảo an toàn của các TCTD, tăng cường công tác thanh tra, giám sát. Các công cụ điều hành chính sách tiền tệ cũng phải đảm bảo mục tiêu yêu cầu đảm bảo an toàn.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú.

Cuối cùng, Phó Thống đốc khẳng định NHNN sẽ tiếp tục phối hợp các bộ ngành liên quan làm tốt công tác tín dụng đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình tín dụng, chính sách xã hội, đặc biệt là chương trình Nghị quyết 43 của Quốc hội.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc nhấn mạnh mục tiêu cao nhất vẫn là kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô trước những biến động khó lường của thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế.

Về giải pháp điều hành, ông Tú cho biết NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá, chính sách cân đối vĩ mô khác để đảm bảo mục tiêu kinh tế vĩ mô.

Về lãi suất, NHNN đã có bước điều chỉnh lãi suất điều hành từ hôm nay 23/9. Theo đó, NHNN quy định các mức lãi suất như sau: Lãi suất tái cấp vốn: 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 6,0%/năm.

Bên cạnh đó, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm; mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,0%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm.

Theo ông Tú, việc tăng lãi suất đảm bảo theo hướng phù hợp với thị trường trong và ngoài nước. Đây là công cụ điều hành, khi cần tăng sẽ tăng, khi cần giảm sẽ giảm để đảm bảo mục tiêu chung, thích ứng với tình hình mới.

Về lãi suất cho vay, Phó Thống đốc nêu quan điểm trên tình thần kêu gọi các NHTM cắt giảm chi phí, ứng dụng công nghệ hiện đại để giảm bớt chi phí, từ đó hạ lãi suất, chia sẻ khó khăn với DN.

Đối với công cụ điều hành tỷ giá, tiếp tục điều hành theo hướng linh hoạt, phù hợp nhằm ổn định tỷ giá trên thị trường tiền tệ.

“NHNN tiếp tục điều hành đảm bảo ổn định tỷ giá, duy trì trạng thái ngoại tệ hợp lý theo nhu cầu thị trường”, ông Tú khẳng định.

Đối với hạn mức tăng trưởng tín dụng, NHNN tiếp tục đặt ra con số 14% trong năm 2022 và chỉ xem xét điều chỉnh khi cần thiết. Tuy nhiên từ nay đến cuối năm mục tiêu kiểm soát lạm phát vẫn là cao nhất.

“Chúng tôi đã lường trước năm 2023 cũng sẽ là một năm khó khăn trong điều hành chính sách tiền tệ, từ đó có những giải pháp mang tính dài hơi”, ông Tú nói.

Tuân Nguyễn