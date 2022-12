Nhịn hắt hơi có thể khiến bạn đột tử

Chị Lê Thị Ngọc (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) cho biết chị bị viêm xoang mãn tính nên về mùa lạnh, thay đổi thời tiết chị khổ sở vì hay hắt hơi. Nhiều lần chị hắt xì hơi to, cả tràng dài khiến mọi người nhìn chị bằng ánh mắt không thiện cảm.

Đặc biệt, từ khi có dịch Covid-19 xảy ra thì việc hắt xì hơi cũng khiến chị mặc cảm, đồng nghiệp xung quanh sợ chị phát tán virus ra ngoài.

Vì vậy, chị Ngọc thường cố nhịn hắt hơi. Hoặc khi hắt hơi chị lấy tay bịt miệng để giảm âm thanh. Mỗi lần như vậy chị thấy tai bị ù, ong ong trong đầu.

Ảnh minh họa.

Trao đổi với chúng tôi, PGS Nguyễn Thị Hoài An – chuyên gia tai mũi họng, Giám đốc BV Đa khoa An Việt cho biết hắt hơi là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Đây là hiện tượng chúng ta gặp phải thường ngày.

Nguyên nhân là do một số dị nguyên xung quanh ta tấn công vào cơ thể qua mũi. Cơ thể chúng ta có sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan, vì thế ngay khi phát hiện vật thể lạ, màng nhầy ở mũi phát ra tín hiệu và bạn sẽ hắt hơi để đưa vật thể này ra ngoài.

Hắt hơi nên để tự nhiên, bạn không cần cố gắng nhịn vì nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Đặc biệt, nhiều người sợ ảnh hưởng tới người xung quanh nên bịt miệng khi hắt hơi. Điều này rất nguy hiểm.

Hắt hơi là biểu hiện có tác nhân xâm nhập có thể gây viêm cơ quan hô hấp trên, khi bạn nhịn hắt hơi thì chất nhầy chứa đầy vi rút hoặc vi khuẩn do bạn bị cảm lạnh có thể di chuyển từ mũi qua vòi nhĩ và vào tai của bạn, có thể dẫn đến viêm tai giữa.

PGS An cho biết bà chưa gặp trường hợp nào bị điếc do bịt miệng khi hắt hơi nhưng trong y văn đã ghi nhận có trường hợp điếc đột ngột do bịt miệng hắt hơi.

Khi hắt hơi có thể đẩy không khí ra khỏi mũi của bạn với tốc độ gần 10 mph (4,5 mét/giây). Trong lúc hắt hơi, tất cả áp suất không khí tích tụ trong phổi của bạn sẽ thoát qua mũi.

Bệnh viện Hoàng gia Leicester, Anh, từng tiếp nhận một trường hợp 34 tuổi vỡ khí quản do nhịn hắt hơi.

Khi thấy cơn hắt hơi, bạn cố nhịn hoặc tìm cách kiềm chế cơn hắt hơi có nguy cơ gây co giật và làm mạch máu vỡ ra dẫn đến những cơn ngạt thở, gây thương tích cơ hoành - một cơ ngang trải dài qua phía dưới xương sườn. Thậm chí, nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ cao nhất đó là đột tử vì nhịn hắt hơi.

PGS An khuyến cáo nếu bạn muốn hắt hơi bạn có thể lấy tay che miệng hoặc đeo khẩu trang để không ảnh hưởng tới người xung quanh.

K. Chi