Ngưỡng mộ cô giáo cúi đầu xin lỗi học trò vì lý do đơn giản

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ câu chuyện của một giáo viên tiếng Anh với hành động đặc biệt sau khi kết thúc buổi học khiến ai nấy đều bất ngờ và xúc động khi biết được sự thật phía sau.

Theo đó, cô giáo trẻ này bị ốm và phải nghỉ dạy liên tiếp 2 ngày. Để được sớm trở lại dạy học, nữ giáo viên đã quyết định đổi loại thuốc "nặng đô" hơn dẫn tới hậu quả bị tác dụng phụ đến mức mệt mỏi hơn.

Thế nhưng, cô vẫn không bỏ lỡ buổi dạy vào ngày hôm sau. Vì cảm thấy buổi dạy chưa được như mong muốn nên khi kết thúc, cô giáo đã đặt tay lên ngực và cúi đầu xin lỗi các học trò.

Cụ thể, trong clip, khi các học trò đang thu dọn sách vở để ra về, nữ giáo viên đã đứng vô cùng ngay ngắn, sau đó đưa tay lên ngực và cúi đầu xin lỗi. Các bạn học sinh vô cùng bất ngờ trước hành động của cô giáo và chăm chú lắng nghe lời chia sẻ của cô.

Nguyên văn chia sẻ của cô giáo này như sau:

“Mình, một cô giáo, đã đặt tay lên ngực và cúi đầu xin lỗi các học trò ngay khi kết thúc ca dạy.

Câu chuyện bắt đầu từ việc mình đã bị sốt vào tối thứ 4 tuần trước. Tuy đã uống thuốc nhưng mình vẫn rất mệt và đã phải nghỉ dạy hai ngày sau đó.

Sang ngày ốm thứ 3 thì mình quyết định sẽ đi đổi loại thuốc “nặng đô” hơn để mong muốn sớm dạy trở lại được, vì mình không muốn học trò bị “chùn” tinh thần học tập do việc học bị gián đoạn. Và mình đã bị thuốc “vật” đúng nghĩa cả đêm mọi người ạ.

Cũng an ủi phần nào khi sáng hôm sau, mình có thấy đỡ hơn, và quyết định sẽ đứng lớp ca dạy ở hình bên dưới. Tuy đã rất cố gắng, nhưng tự bản thân cảm thấy năng lượng và sự truyền đạt kiến thức đến học trò vẫn chưa được như mong muốn vì cơ thể vẫn khá mệt.

Mình biết những học trò đến lớp với mình không phải vì sợ “điểm danh” và chắc hẳn cũng đã từ bỏ rất nhiều cuộc vui, cám dỗ của một chiều thứ 7. Vì vậy mà mình đã cúi đầu để nói lời cảm ơn và xin lỗi tới những học trò ấy”.

Cô giáo cúi đầu, đặt tay lên ngực xin lỗi học trò.

Được biết, cô giáo trong câu chuyện này là cô Nguyễn Thị Hồng (29 tuổi), hiện đang là giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội.

Chia sẻ với Infonet, cô Hồng cho biết: “Một câu nói mình rất thích và xem như kim chỉ nam trong công việc là: “Your job gives you authority, but your action earns you respect” (có nghĩa: công việc cho bạn quyền lực trong tay, nhưng hành động bạn làm mới khiến người khác tôn trọng).

Sau lời xin lỗi, ít nhất mình đã cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm và thoải mái hơn, cũng là sự tôn trọng dành cho chính bản thân mình. Mình nhận ra rằng, bên cạnh đam mê với nghề thì lòng tự trọng với công việc mình đang làm cũng sẽ giúp chúng ta luôn thấy nhẹ nhàng và tích cực hơn”.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng

Ngay khi câu chuyện trên được lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, ai nấy đều dành lời khen cho sự tâm huyết, trách nhiệm của cô giáo trẻ. Nhiều người cũng gửi lời chúc đến nữ giáo viên, mong cô nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến và có nhiều trải nghiệm trong sự nghiệp dạy học.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

“Cô giáo có tâm ắt sẽ có tầm, chúc cô giáo ngày càng nhiều học sinh biết đến và nhận được nhiều yêu mến của học trò nhé”;

“Những cô giáo có trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề, học sinh sẽ nhớ mãi trong tim, không chỉ là bài học trên lớp, mà là cả bài học làm người”;

“Chúc cô giáo Hồng nhiều sức khỏe và luôn giữ được ngọn lửa trong tim. Nghề giáo vất vả, cho đi nhiều nhưng nhận lại cũng rất nhiều. Mong chị luôn mạnh khỏe, gặp được nhiều học trò đáng yêu, ham học và có nhiều trải nghiệm ấm áp khi hành nghề”.

