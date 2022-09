Nghệ An: 1 người chết, 1 người mất tích, hàng nghìn nhà dân bị ngập nước

Ngày 29/9, thông tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn khiến hơn 300 trường học phải nghỉ tổ chức dạy học để đảm bảo an toàn. Hiện nay, trên địa bàn Nghệ An vẫn đang có mưa rất lớn, nhiều nhà máy thủy điện vận hành xả lũ nên nguy cơ ngập lụt rất lớn. Lực lượng chức năng tại các địa phương đang nỗ lực, giúp người dân sơ tán, di chuyển đồ đạc lên vùng cao ráo để đảm bảo an toàn.