Nga bắt một nhà báo Mỹ, cáo buộc làm gián điệp

Ảnh: The Sun

Hãng Interfax và RT dẫn thông báo của FSB đưa tin, Evan Gershkovich, 31 tuổi, bị bắt ở Ekaterinburg, miền trung nước Nga. Nhà báo chuyên đưa tin tức về Nga, Ukraine và các khu vực khác thuộc Liên Xô cũ, bị buộc tội cố thu thập tin tức tình báo về một nhà máy quốc phòng Nga, vi phạm luật của Nga về bí mật nhà nước.

Nhà chức trách Nga cho biết, một vụ án hình sự đã được mở để chống lại nhà báo này. Evan Gershkovich hiện đối mặt với mức án 20-30 năm tù về tội hoạt động gián điệp.

FSB cáo buộc nhà báo Evan Gershkovich - công dân Mỹ, một phóng viên nước ngoài được công nhận tại Nga, đã hành động vì lợi ích của chính phủ Mỹ khi tìm cách lấy thông tin mật. Nhà báo này bị bắt khi cố gắng nhận tin tình báo, FSB cho biết.

Theo Moscow Times, khi bị bắt Evan đang có mặt ở Ekaterinburg để đưa tin về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và nhóm quân sự tư nhân Wagner.

Trước khi làm việc tại báo The Wall Street Journal, Evan Gershkovich là phóng viên của hãng tin AFP và tờ The Moscow Times, trợ lý tin tức của The New York Times. Nhà báo này đã sống ở Moscow 6 năm. Evan Gershkovich sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là người Nga.

Hiện, báo Wall Street Journal chưa bình luận gì về vụ bắt giữ.

Hoài Linh