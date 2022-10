Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Giữa Biển Đông, cách Đà Nẵng-Quảng Nam khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với áp thấp nhiệt đới, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hiện có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đến 19h hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng-Quảng Nam khoảng 180km về phía Đông Đông Nam, có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Tuy nhiên, đến 7h sáng mai, bão có khả năng suy yếu.

Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới (có khả năng mạnh thành bão). (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ sáng nay đến sáng ngày 16/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to.

Mưa lớn ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng còn kéo dài đến hết ngày 16/10. Tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính đến hết ngày 16/10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Tây Nguyên phổ biến từ 200-500mm, có nơi trên 600mm; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi 400-600mm, có nơi trên 800mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, mưa lớn dồn dập có khả năng cao gây ra một đợt lũ, ngập lụt diện rộng tại khu vực trũng thấp, đồng bằng, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên. Trong đó, nguy cơ ngập lụt sâu ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tại Thừa Thiên Huế có 4 huyện với 58 xã, Quảng Nam có 7 huyện với 75 xã, Quảng Ngãi có 7 huyện với 74 xã có nguy cơ ngập lụt với độ sâu phổ biến từ 0,3-0,6m.

Mưa lớn kéo dài cũng gây nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại khu vực trung du và miền núi các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai. Cần đặc biệt lưu ý các huyện có nguy cơ rất cao như Phong Điền, Nam Đông, Hương Trà (Thừa Thiên Huế); Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang (Quảng Nam); Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng (Quảng Ngãi); Đăklei, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rất to, nguy cơ ngập úng cao. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết Hà Nội và cả nước ngày 14/10 như sau:

Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3; phía Nam cấp 4, riêng khu vực ven biển Thừa Thiên Huế từ chiều tối có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 24-27 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rất to. Gió đông bắc đến bắc cấp 4; riêng vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ chiều tối có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc đến tây cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

PV