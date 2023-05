Làm đồng giữa trưa hè rực lửa ở rốn nắng xứ Thanh

Từ đầu hè đến nay, nhiệt độ ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) được xem là nơi nắng nóng nhất của tỉnh trong thời gian qua. Nền nhiệt độ ở khu vực này luôn dao động từ 38 độ C đến hơn 40 độ C, đặc biệt, ngày 6/5 vừa qua nhiệt độ đo được ở mức 44,1 độ C.

Thị trấn Hồi Xuân được xem là ‘rốn nóng’, chảo lửa của tỉnh Thanh Hóa

Những cánh đồng đã gặt, người dân ra đốt rơm rạ để chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Ghi nhận của PV, nền nhiệt ngoài trời cao lên đến 40 độ C, nhiều nông dân ở thị trấn Hồi Xuân vẫn miệt mài làm việc dưới cái nắng chang chang. Người bó lúa, người ôm lúa lên bờ, người cào rơm, người vơ rạ, người đẩy lúa về nhà...

Những người dân đang dọn dẹp rơm rạ để đốt cho hay, do ruộng họ ở cao hơn, ít nước hơn nên lúa được gặt sớm hơn ở các khu vực thấp, ruộng sình lầy 3-4 ngày.

Một số cánh đồng ruộng thấp hơn, người dân bắt đầu gặt lúa.

Thời tiết nắng nóng xấp xỉ 40 độ nên lượng người ra đồng không nhiều.

Đang làm việc ngoài cánh đồng lúc 14h30’, ông Hà Văn Nam (62 tuổi, khu phố Ban, thị trấn Hồi Xuân) cho biết, tranh thủ thời tiết nắng nóng, rơm rạ đã khô nên chúng tôi ra dọn dẹp đốt để lấy tro làm phân bón và mai kia lấy nước vào để cày.

“Năm nay thời tiết nắng nóng và gay gắt hơn mọi năm. Bên cạnh đó, cũng ít mưa hơn, các con suối, mó nước khô hạn hết nên chúng tôi rất lo lắng về thiếu nước ăn và nước sản xuất cho vụ mới”, ông Nam nói.

Bà Lương Thị Toan cho hay, nắng nóng khiến cho ai cũng không muốn ra ngoài làm gì. Nhưng vì lúa của gia đình chín hết rồi nên phải mượn người gặt giúp không có sợ vài hôm nữa mưa gió hỏng hết.

Nền nhiệt độ tăng cao khiến cho cuộc sống của người dân thị trấn Hồi Xuân bị đảo lộn, người dân phải thay đổi để chống chọi với cái nóng như thiêu đốt. Trong đó, nền nhiệt độ đo được cao kỷ lục ở Hồi Xuân ngày 6/5 là 44,1 độ C; ngày 7/5 là 42 độ C; ngày 18/5 là 39,8 độ C; ngày 19/5 là 40,4 độ C...

Người nông dân gạt mồ hôi trên mặt khi lao động giữa trưa hè.

Khuôn mặt mệt nhọc khi làm việc đồng áng giữa thời tiết nắng nóng.

“Nắng nóng khiến người già, trẻ nhỏ rất khó chịu về đường hô hấp. Nhiều người không dám ra ngoài đường trong khoảng thời gian từ 11-16h. Ở trong nhà bật quạt cũng không có kết quả”, bà Hà Thị Dũng cho hay.

Ông Hà Văn Tụy, Chủ tịch UBND thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa xác nhận, nền nhiệt độ ở địa phương cao, đạt đến đỉnh điểm ở 44,1 độ C ngày 6/5. Ông cho biết, nắng nóng khiến cuộc sống của người dân địa phương bị đảo lộn. Năng suất lao động của người dân giảm nhiều.

Ruộng khô khan, người dân dọn, đốt rơm rạ, chuẩn bị mùa vụ mới.

Cũng theo ông Tụy, bà con địa phương đang vào vụ thu hoạch lúa, thời tiết nắng nóng nên bà con phải tranh thủ ra đồng chứ cũng không ai muốn ra ngoài trong thời tiết này cả.

“Chính quyền địa phương cũng chưa ghi nhận trường hợp nào sốc nhiệt do ảnh hưởng của thời tiết. Nguồn cung cấp điện cho địa phương luôn ổn định” ông Tụy nói.