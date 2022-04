Người trẻ khổ sở vì thoát vị đĩa đệm, cách phân biệt với đau lưng thông thường

Bệnh đau thắt lưng, thoát vị đĩa đệm là tình trạng khá phổ biến hiện nay không chỉ ở người già mà nhiều người còn rất trẻ đã bị bệnh này.

Chị Nguyễn Thuý Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) than thở chị bị thoát vị đĩa đệm đã 3 năm, lúc đó mới 29 tuổi. Từ khi bị thoát vị đĩa đệm cuộc sống của chị đảo lộn vì những cơn đau thắt lưng kéo dài. Có thời điểm, cơn đau lưng kéo xuống tê bì cả chân khiến công việc và sinh hoạt cũng gặp khó khăn.



Ai mách thuốc gì là chị Hà đi mua thuốc đó, từ đông y, tây y, có thời điểm, người ta quảng cáo chữa khỏi thoát vị đĩa đệm bằng thuốc đông y chị Hà cũng cố tìm mua cho mình 1, 2 liệu trình bằng được. Số tiền chị kiếm được chỉ đủ chi phí chị đi chữa đau lưng.

Vì bị thoát vị đĩa đệm, đến nay chị Hà cũng mới có 1 bé học lớp 3, chưa dám sinh thêm con vì sợ ảnh hưởng thêm. Nhiều lần, chị định phẫu thuật nhưng phẫu thuật cũng tiềm ẩn rủi ro nên đành sống chung.



Hay trường hợp anh Cao Đức Vinh (41 tuổi, quê Hà Tĩnh) làm xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Vì bị thoát vị đĩa đệm, đau lưng, anh Vinh không đủ chi phí đi điều trị ở Nhật nên cổ gắng chịu đựng. Những cơn tê bì chân kéo dài sinh ra teo cơ. Khi trở về Việt Nam để điều trị thì bệnh đã nặng hơn rất nhiều. Bác sĩ phải chỉ định phẫu thuật.

Nhiều người còn nhầm lẫn cơn đau thoát vị đĩa đệm với đau lưng thông thường dẫn tới cơn đau kéo dài hơn.



Theo BS. Nguyễn Phối Hiền - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 3 – đau lưng là bệnh lý phổ biến ở người trưởng thành.



BS Hiền cho biết đa số người bệnh đến khám với các triệu chứng được mô tả như đau ở vùng từ các xương sườn thấp đến nếp mông. Đau thắt lưng có thể kèm hoặc không kèm đau thần kinh tọa.

Ảnh minh hoạ.

Sự khác nhau của các bệnh lý đau lưng, nếu đau thắt lưng kiểu cơ học do bất thường về giải phẫu học hoặc chức năng của cột sống, không do các bệnh lý viêm hoặc ác tính. Đau thường nặng lên khi vận động và đứng hoặc ngồi, giảm khi nghỉ và nằm (95%).



Những trường hợp đau lưng do viêm là người bệnh có các bệnh lý viêm cột sống, thường gặp ở nam giới dưới 40 tuổi. Đau kèm cứng cột sống lúc mới thức dậy, kéo dài trên 30 phút, cải thiện khi vận động nhưng không giảm khi nghỉ ngơi. Đau thường nặng lên lúc nửa đêm về sáng.



Thoát vị đĩa đệm, tùy vị trí tổn thương mà có biểu hiện vị trí đau, hướng lan khác nhau, tổn thương rễ L5 đau lan tới mu bàn chân tới ngón chân cái, tổn thương rễ S1 đau lan tới lòng bàn chân đến ngón chân út.



Đau lưng để lại nhiều hậu quả ảnh hưởng tới cuộc sống người bệnh. BS Phối Hiền cho biết tùy theo nguyên nhân mà có thể có những hậu quả khác nhau. Người bệnh bị giới hạn vận động cột sống, mất, giảm khả năng làm việc, đau kéo dài.

Hội chứng chèn ép chùm đuôi ngựa, yếu chân tiến triển đặc biệt là hậu quả teo cơ.

Việc điều trị đau lưng, bác sĩ Hiến cho biết trong y học hiện đại: điều trị triệu chứng: Kháng viêm, giảm đau, giãn cơ, phẫu thuật (Trong trường hợp: Hội chứng chèn ép chùm đuôi ngựa, yếu chân tiến triển, teo cơ, không đáp ứng với điều trị nội khoa sau 6-8 tuần).



Đối với người bệnh điều trị theo y học cổ truyền, bác sĩ sẽ tuỳ vào nguyên nhân gây bệnh và các biểu hiện lâm sàng. Tùy từng hội chứng bệnh trên từng cá nhân cụ thể mà YHCT sẽ có phương pháp điều trị thích hợp.



Người bệnh có thể dùng thuốc ví dụ như sử dụng các vị thuốc khu phong, tán hàn, trừ thấp, hành khí hoạt huyết, bổ can thận như bài Độc hoạt tang ký sinh thang, Thân thống trục ứ thang, Ý dĩ nhân thang hợp với Nhị diệu tán…



Trường hợp điều trị không dùng thuốc: Châm cứu có biện pháp Hào châm, Điện châm, Nhĩ châm, Cấy chỉ, Laser châm, Thủy châm.., xoa bóp bấm huyệt, luyện tập dưỡng sinh…



BS Hiền khuyến cáo người bệnh cần đến gặp bác sĩ nếu như triệu chứng đau kéo dài không giảm sau khi nghỉ ngơi tránh tình trạng tự ý sử dụng thuốc và các phương pháp điều trị không đúng gây nên nhiều biến chứng không mong muốn.



Khánh Chi