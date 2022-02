F0 uống nước cam thế nào mới đúng cách?

Thực tế nếu uống quá nhiều nước cam cũng không tốt, thậm chí có thể khiến bạn tăng cân. Dù bạn là F0 hay người khoẻ mạnh thì mọi thực phẩm chỉ cần ăn, uống 'đủ'. Vậy, F0 uống nước cam thế nào, uống nguyên chất hay pha thêm nước?

Uống quá nhiều nước cam



Tăng cường xông hơi và bổ sung vitamin C – đó là slogan “quốc dân” trị Covid-19 trong những ngày qua dành cho các F0.



Khi cả nhà trở thành F0, chị Mai Thị Cúc (Đền Lừ, Hà Nội) nhanh chóng đặt 2 thùng tương đương khoảng 40kg cam sành để vắt nước cho cả nhà uống. Mỗi ngày, chị Cúc ép 20 quả cam chia cho 4 thành viên uống. Uống cả sáng, trưa, chiều để bổ sung vitamin C đuổi Covid-19.

Kết quả, bản thân chị Cúc lúc âm tính cũng là lúc cơn đau dạ dày hành hạ. Khi chị hỏi bác sĩ đang theo dõi viêm dạ dày thì được biết do chị lạm dụng nước cam. Ngoài uống nước cam liên tục thì chị Cúc còn bổ sung cả C sủi lẫn các loại vitamin tổng hợp.



Trường hợp nhà chị Cúc không phải ngoại lệ. Chỉ cần bạn là F0, khi bạn chia sẻ thì hàng loạt “bác sĩ dinh dưỡng mạng” sẽ lao vào tư vấn nào là phải xông, bổ sung vitamin C, nước cam, nước dừa để đuổi virus. Đây được xem như đơn thuốc “quốc dân” cho mọi người.



Nhưng thực tế, TS BS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết lạm dụng vitamin C và uống quá nhiều nước cam hoàn toàn không tốt như bạn mong muốn, thậm chí còn đi ngược lại với khuyến nghị của các bác sĩ dinh dưỡng.



Nước cam là một trong các loại thức uống giàu dinh dưỡng, nước cam mang lại nhiều lợi ích như chống lão hóa, ổn định huyết áp, cải thiện lưu thông máu kém, cải thiện cảm lạnh, tăng cường mạch máu, loại bỏ táo bón, giảm cholesterol xấu, thúc đẩy đốt cháy chất béo, tăng cường chức năng miễn dịch, ngăn ngừa bệnh, phục hồi sự mệt mỏi, giúp tạo collagen, …

F0 uống nước cam như thế nào, uống nguyên chất hay pha thêm nước?



Tuy nhiên, trong quả cam chứa rất nhiều đường đơn, bạn muốn lấy vitamin C từ cam thì lại vô tình đẩy quá nhiều đường đơn vào cơ thể.



Theo khuyến nghị, mỗi ngày người trưởng thành chỉ nên sử dụng khoảng 200-300 gram trái cây nhưng khi người bệnh Covid-19 uống tới 3, 4 cốc nước cam mỗi ngày thậm chí còn cho thêm vài thìa đường thì tác dụng của nước cam hoàn toàn ngược lại.



TS Hưng ước tính lượng đường chứa trong 1 cốc nước cam hỗn hợp (20ml) là khoảng 20g đường. Trong khi đó, người trưởng thành tuỳ theo mức năng lượng ăn vào, một ngày chỉ cần khoảng 40-50g, vì vậy khi uống một cốc nước cam nghĩa là đã tiêu thụ nửa lượng đường cho phép mỗi ngày.

Đối với trẻ nhỏ cũng tương tự vì lượng đường tiêu thụ mỗi ngày đối với trẻ nhỏ ít hơn so với người lớn có thể gây thừa cân, rối loạn chuyển hoá.



TS Hưng cho biết tâm lý của người bệnh là ai mách gì là làm theo và đều nghĩ trái cây hay thực phẩm chức năng lành không bổ ngang thì bổ dọc. Vì vậy, nhiều trường hợp F0 bị rối loạn tiêu hoá, đau dạ dày, buồn nôn, chóng mặt vì lạm dụng các loại vitamin chống Covid-19.



Khi bị Covid-19, nếu bạn đang bị viêm loét dạ dày, tá tràng, hay viêm tuyến tụy, dạ dày dễ kích ứng thì không nên uống nước cam, vì sẽ làm tăng a-xít trong dạ dày, gây ra chứng ợ nóng và làm chứng viêm loét nặng thêm.



Khi uống nước cam người bệnh nên nhớ không uống nước cam lúc đói vì trong nước cam có nhiều vitamin C nên uống khi đói có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày, khiến bụng dạ thêm cồn cào, đói hơn. Ngoài ra cũng dễ gây viêm loét dạ dày, tá tràng cho bạn.



Trường hợp bị tiêu chảy nếu uống nước cam thì uống ít và pha thật loãng vì nước cam có tác dụng nhuận tràng.



Nên uống nước cam pha loãng hay uống nguyên chất?



Việc uống nước cam nguyên chất hay pha loãng ra, theo BS Hưng, thì đó là sở thích của mỗi người. Tuy nhiên, dù bạn uống pha loãng hay nguyên chất thì nên uống đủ.



Nếu 1 quả cam vắt được nguyên chất bạn uống chừng đó, pha thành 1 cốc to thì vẫn lượng cam và đường trong cam có sẵn. Còn uống nguyên chất cả cốc to thì sẽ gây thừa đường trong cơ thể. Pha loãng và thêm đường thì cũng không tốt như bạn mong muốn.



Khi trở thành F0, bạn muốn bổ sung vitamin C tăng đề kháng thì chỉ cần ăn uống đủ, ăn đúng là đã đủ vitamin C – BS Hưng nói. Việc ăn đúng như ăn khoảng 400 -500 gram rau xanh và trái cây/ngày. Các loại rau giàu vitamin C như ớt chuông, súp lơ, cải xanh… Các loại quả giàu vitamin C như ổi, cam… Nhưng vẫn cần ăn đủ hàm lượng. F0 không cần phải mua cả chục cân cam hay vài chục quả dừa với mong muốn diệt trừ virus.

Khánh Chi

