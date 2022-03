Xong 'chuyện ấy', chồng lăn ra 'kéo gỗ', chị em rấm rứt khó chịu

Đàn ông 'lên đỉnh' dễ dàng nhưng nữ giới lại khó 'lên đỉnh' và nếu kích thích không đủ có thể làm tụt cảm xúc của chị em.

Chuyện chăn gối của chị Thu Hằng (35 tuổi, Hà Nội) không được như ý. Mỗi lần 'chuyện ấy' xong xuôi, chồng chị lại lăn ra ngủ mặc kệ chị thao thức, khó ngủ.



Chị Hằng cho biết, 12 năm nay hầu như chị chưa đạt được cực khoái là gì. Chồng chị không phải là 'yếu', mỗi cuộc yêu kéo dài 10 – 20 phút nhưng chị vẫn không cảm nhận được khoái cảm từ chuyện 'yêu'.

Mỗi lần yêu xong, chỉ 5 phút sau đã thấy ông chồng 'kéo gỗ', còn chị trằn trọc không thể ngủ được. Có lúc, bản thân chỉ muốn đạp cho ông chồng thức dậy để bõ cơn bực mình.



Theo bác sĩ Phan Chí Thành – Chánh văn phòng, Trung tâm Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, câu chuyện của chị Thu Hằng khá phổ biến, bác sĩ gặp thường ngày.



BS Thành cho biết, phụ nữ lên đỉnh không rõ rệt như anh em nam giới. Ở nam giới lên đỉnh rất rõ ràng qua việc xuất tinh.



Nữ giới không có cơ quan nổi trội như nam giới, khi vào hoạt động tình dục họ chỉ thấy người cương tức, ngực căng lên đặc biệt tiết nhiều chất bôi trơn hơn chứ không có biểu hiện rõ ràng như nam giới.



Nhiều chị em băn khoăn không biết mình đã lên đỉnh chưa, bản thân chị em cũng băn khoăn và nam giới cũng không biết được rằng bạn tình của mình đã 'lên đỉnh' hay không. Một số chị em có thể kêu lên ối, á… qua âm thanh nhưng cũng có người chẳng nói gì. Cơ thể trơn tuột nên anh em rất khó không biết mình đã “dìu” được bạn tình 'lên đỉnh' chưa.



Nhiều người hay cho rằng nam giới và nữ giới lên đỉnh khác nhau, nhưng thực chất, cả hai đều giống nhau. Mày râu, xuất tinh xong anh em có hiện tượng cảm giác lan toả lên tận não bộ làm giãn mạch máu, làm cho dương vật mềm đi, máu từ cơ quan sinh dục dẫn lưu giải toả cảm giác căng thẳng.

Ảnh minh hoạ.

Chình vì vậy, nhiều anh em phàn nàn không cương cứng được nhưng thực chất cương cứng mà không xuất tinh được cũng gây khó chịu cho anh em do cơ quan sinh dục không được nghỉ ngơi, máu không lan toả đi được. Ở chị em cũng như thế.



Trong quá trình kích thích tình dục có thể giúp chị em chạy roda lượng máu đẩy lên cao trào. Nếu anh em quan hệ đạt được cực khoái trước thì chị em chưa đến đỉnh thì lượng máu còn nguyên ở cơ quan sinh dục. Khi ấy, chị em sẽ giống như anh em không xuất tinh được. Cảm xúc của họ rấm rứt, khó chịu, máu khó dẫn lưu đi được và mất 1 - 2 tiếng sau mới được giải toả.



Có những chị em khó chịu sau khi ân ái còn ông chồng thì đã lăn ra ngủ. Có những chị em than thở sau khi quan hệ chỉ muốn đạp cho chồng 1 cái nhưng ông chồng không hiểu ý cứ ngủ.



Chính vì vậy, nhiều chị em cảm thấy chuyện ấy có thấy thú vị đâu, chỉ thấy ấm ách khó chịu nên họ không thích thú và cảm giác mình đang làm để phục vụ ông chồng là chính.



Để làm được cực khoái, bác sĩ Thanh cho biết người phụ nữ có hai cơ quan trạm nhận tín hiệu là các cơ quan sinh dục, vùng da nhạy cảm như dái tai, ngực… và xử lý dữ liệu chính là xử lý ở não bộ.



Khi chị em khó lên đỉnh có thể do vùng trạm nhận tín hiệu bị ảnh hưởng có thể da bị dị cảm, rạn da, sần sa… giảm kích thích thì giảm cảm nhận thần kinh. Chị em phẫu thuật vùng tiểu khung như sẹo tầng sinh môn, sẹo xấu cũng làm giảm khả năng cảm nhận.



Khi cảm nhận được kích thích nhưng cơ thể chị em bị thoát, đau cột sống, thoái hoá, tổn thương vi mạch thì tín hiệu kích thích khó chuyển về não hơn. Tuy nhiên, điều này hay xảy ra ở phụ nữ đã nhiều tuổi, theo thời gian lão hoá của cơ thể.



Còn ở chị em trẻ tuổi nguyên nhân chính của việc rối loạn cực khoái là do kích thích chưa đủ ngưỡng, chưa đúng chỗ nên chị em chưa lên được cực khoái.



BS Thanh cho biết ống âm đạo chỉ có 10 cm nhưng nó có nhiều vị trí cực khoái khác nhau. Bên ngoài âm đạo thì được thiết kế với sự vuốt ve mạnh mẽ, còn ống âm đạo thì thiết kế phù hợp với áp lực, mạnh mẽ.

Khác với nam, chị em lại có thể đạt đỉnh nhiều lần và các lần này xen kẽ nhau. Nếu chị em đang được kích thích dừng lại thì chị em sẽ tụt về more.

Vì vậy, bác sĩ Thành cho rằng khi người chồng lên đỉnh rồi thì cũng nên cố gắng dìu chị em 'lên đỉnh' thêm thay vì xong việc rồi thì ngủ luôn.

Khánh Chi

