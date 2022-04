'Cô bé' hơi tối mầu có phải do 'yêu' nhiều?

Nhiều cô gái bị oan vì 'cô bé' hơi tối màu bị bạn trai xem là đã có thâm niêm trong quan hệ tình dục. Tuy nhiên, sự thật khác hoàn toàn.

Chàng trai tên M.K. vào nhóm ‘Bí mật Adam' hỏi những người có kinh nghiệm về chuyện khó nói của mình và bạn gái.

Theo K. hai người mới yêu nhau hơn 2 tháng và có quan hệ tình dục. Dù biết bạn gái không phải là lần đầu quan hệ tình dục nhưng bản thân K. vẫn lăn tăn vì thấy 'cô bé' của bạn gái tối màu không giống như người chỉ ân ái 1 – 2 năm. Trong khi bạn gái của K. mới 22 tuổi.



Sau chia sẻ của K. nhiều người cũng vào tranh cãi về màu sắc 'cô bé' ở nữ có liên quan tới thâm niêm quan hệ tình dục hay không. Đa số các mày râu đều tin rằng cái gì dùng nhiều cũng 'xập xệ'.



Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành – Chánh Văn phòng, Trung tâm Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho rằng đó đều là quan niệm không đúng. Rất nhiều mày râu cũng từng hỏi bác sĩ Thành về vấn đề này, thậm chí có nhiều cô gái cũng tự ti, mặc cảm lo lắng khi 'cô bé' của mình hơi thâm dù chưa từng quan hệ tình dục.



Thực tế, cơ quan sinh dục của phụ nữ thay đổi theo từng thời kỳ dưới tác động của nội tiết tố.



'Việc màu sắc cũng do nội tiết tố chứ không phải cứ 'yêu nhiều' là 'cô bé' có màu sắc kém tươi tắn. Quan điểm này của nhiều anh em khiến không ít cô gái bị oan', BS Thanh cho biết.

Không chỉ có màu sắc, nhiều anh em còn cho rằng chỗ ấy của bạn gái 'dễ' đưa vào có phải là quan hệ tình dục nhiều không? Tất cả đều sai.

Ngay cả bản thân chị em cũng băn khoăn hình ảnh về cơ quan sinh dục phía ngoài của mình như môi lớn, môi bé màu sắc kém tươi tắn. Hay có chị em thì thầm với bác sĩ rằng môi nhỏ nhìn to có sợ bị bạn trai suy nghĩ 'sử dụng nhiều' nên muốn cắt nhỏ môi bé.



'Thực tế thì, cơ quan sinh sản của chị em như thế nào phụ thuộc vào nội tiết tốt. Giống như phụ nữ khi mãn kinh thì cơ quan sinh dục teo dần, nếu quan hệ tình dục trở lại có thể khó quan hệ tình dục hơn thậm chí quay về thời kỳ tuổi đôi mươi', BS Thành nói.



Thông thường, trong vài lần quan hệ đầu thì chị em thường có cảm giác đau không phải do chặt, khít mà chủ yếu do căng thẳng, lo lắng khiến người co cứng lại. Sau đó, chị em quen dần với với việc quan hệ tình dục thì thả lỏng hơn và họ không còn đau và đạt được khoái cảm.



Còn việc quan hệ tình dục nhiều hay ít không phải là vùng ống âm đạo sẽ giãn rộng ra. Bình thường, ống âm đạo của phụ nữ có khả năng co giãn rất tốt. Vì vậy, chị em khi sinh đẻ thường thì khoảng 3 tháng thì có thể co giãn lại như bình thường.

Ở phụ nữ, cơ quan sinh dục của họ rất thần kỳ chứ không phải là như dây chun dùng nhiều thì rão rộng. Ví dụ như tử cung của phụ nữ bình thường chỉ bằng quả ổi nhỏ nhưng khi bầu bí thì nó có thể to như quả dưa và sinh xong thì tử cung lại co lại như cũ.



Ngoài quan niệm màu sắc, ra – vào dễ là quan hệ nhiều, còn một quan điểm sai lầm nữa mà nhiều người đang mắc phải. BS Thành cho biết có nhiều chị em xin mổ đẻ vì sợ đẻ đường dưới “hỏng” cô bé.



Thực tế, mổ đẻ hay mổ thường đều không ảnh hưởng gì tới cơ quan sinh dục của chị em. Ống âm đạo không phải như dây chun vì nó là quá trình động học, tái tạo lại liên tục và có lão hoá. Còn với phụ nữ đẻ 1- 2 con thì không cần lo cô bé 'xập xệ' nhiều sau khi sinh nở.



Chị em phụ nữ sau tuổi 35 thì nồng độ nội tiết giảm dần đặc biệt là mãn kinh thì nồng độ nội tiết tố gần như không còn thì thành âm đạo có thể mỏng dần, co giãn kém.



Ngoài ra, chế độ ăn nhiều đường có thể gây lão hoá đường sinh dục, các bệnh mãn tính như táo bón có thể gây rão cơ sàn chậu, có thể ảnh hưởng tới cả đường sinh dục chứ không phải là yêu nhiều thì “lão hoá”.



