Loại quả 'giải cứu' bán đầy đường có hàm lượng vitamin C gấp 5 lần quả cam, hỗ trợ giảm cân

Ổi là trái cây giàu vitamin C tốt cho sức khoẻ, giá ổi hiện tại ở các chợ và trên mạng siêu rẻ, thậm chí có nơi bán 10 nghìn đồng 3kg..

Anh Lê Văn Hữu (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết trong tháng qua anh giúp bà con nông dân Hải Dương giải cứu ổi bán với giá 25 – 30 nghìn đồng/10 cân. Mỗi ngày anh bán được khoảng 1 tấn ổi. Vì giá quá rẻ, ổi lại nặng nên việc vận chuyển vô cùng khó khăn nhưng tiếc công người trồng nên cố bán.

Ổi đang có giá rẻ giật mình. Các loại ổi lê ngon giá từ 10 – 15 nghìn đồng, các điểm giải cứu ổi giá 5 nghìn đồng thậm chí trên mạng nhiều người rao bán theo sét từ 30 – 40 nghìn đồng/10 kg.

Bà Vũ Thị Oanh (Trần Điền, Hoàng Mai, Hà Nội) bị đái tháo đường 11 năm và trong 11 năm nay ổi là thứ hoa quả bà dùng nhiều nhất.

Mỗi ngày bà Oanh ăn khoảng 200 – 300 gram ổi. Quả to thì 1 quả, quả nhỏ 2-3 quả. Sau ăn ổi, bà Oanh thử đường huyết đều không thay đổi. Nếu ăn dưa hay ăn cam sẽ bị thay đổi đường huyết.

Ổi có hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ tốt.

Không chỉ tác dụng tốt cho người đái tháo đường, ổi còn hỗ trợ giảm cân. Chị Nguyễn Thị Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết mỗi ngày chị đều sử dụng ổi để ép nước uống cho cả gia đình.

So với uống nước cam thì các con chị thích nước ép ổi hơn. Chị Minh thường pha ổi kèm với dứa hoặc táo để dễ uống hơn.Với giá ổi hiện nay, chị đều mua từ 10 – 20 kg bỏ tủ lạnh ép nước dùng dần.

Theo TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng Khoa khám và tư vấn dinh dưỡng người lơn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, ổi là trái cây nhiệt đới cực kỳ tốt.

Thông thường người dân vẫn luôn nghĩ khi cần bổ sung vitamin C thì họ chọn cam vì có nguồn vitamin tự nhiên dồi dào. Tuy nhiên, bất ngờ ổi còn có lượng vitamin C nhiều gấp 4 đến 5 lần cam. BS Hưng cho biết trong 100g cam chỉ chứa 50 mg vitamin C nhưng trong 100g quả ổi lại chứa tới 228 mg vitamin C.

Không chỉ giàu vitamin C, trong thành phần phần của quả ổi còn chứa các chất khác như vitamin A, axit folic và chất khoáng.

Giá trị dinh dưỡng trong 100g ổi có: 85g nước, 8,920g đường; 0,6g protit; 7,7g gluxit; 6g xenlulo; 291 mg kali; 5.204mcg Lycopen; 10mg canxi; 16mg photpho. Ngoài ra, ổi còn nhiều khoáng chất như Ca, Mg, Fe.. và vitamin B,C, betacaroten…

Những chất dinh dưỡng trong ổi cung cấp các chất thiết yếu cho cơ thể, chống oxy hóa. Đặc biệt lượng lycopen trong loại quả này có khả năng chống oxy hóa cao gấp 2 lần...

Lycopen có khả năng ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do gây ung thư như: Ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến, tụy và đại tràng.

Ổi cũng là loại trái cây chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa và cholesterol cũng như muối natri, tốt cho người mắc các bệnh tim mạch.

TS Hưng cho biết, với chị em phụ nữ, ổi có tác dụng chống lão hóa da, đem lại vẻ rạng rỡ và tươi trẻ cho làn da.

Lưu ý khi ăn ổi

Tuy nhiên, ăn ổi tốt nhất là ăn vào lúc sáng, trưa. Trung bình mỗi ngày nên ăn từ 2 đến 3 trái ổi. Nhiều người thấy ổi tốt ăn quá nhiều có thể gây táo bón.

Dù thực phẩm gì tốt cũng chỉ ăn trong giới hạn cho phép chứ không ăn theo tâm lý “giải cứu” có thể đi ngược lại lợi ích mà bạn mong muốn.

Với những người bị đái tháo đường, BS Hưng cho biết, ổi tốt nhưng họ nên ăn trong giới hạn không nên thấy tốt ăn quá nhiều.

Những người tập gym, chơi thể thao nên ăn ổi trước khi tập luyện vì hàm lượng kali trong ổi giúp xây dựng cơ bắp tốt hơn.

Những người có hệ tiêu hoá kém nên hạn chế ăn ổi vì có thể dẫn tới khó tiêu do dạ dày phải co bóp nhiều. Nhưng bạn có thể chuyển sang làm nước ép ổi.

Người bị đau dạ dày không nên ăn ổi hoặc uống nước ép ổi khi đói. Phụ nữ có thai thường gặp phải tình trạng táo bón, trong khi đó ổi lại chứa lượng lớn chất xơ, cần nhiều thời gian để tiêu hóa hết nên gây ra tình trạng đầy hơi, táo bón.

K.Chi