Làm 'chuyện ấy' xong đau mỏi lưng có phải thận yếu?

Nhiều mày râu cho rằng thận yếu thì 'chuyện ấy' cũng yếu hoặc chỉ thấy ham muốn suy giảm cũng cho rằng do thận và tăng cường uống bổ thận để phục hồi bản lĩnh phái mạnh.



Mới 28 tuổi, anh Vũ Quốc B. trú tại TP.HCM đã phải tìm tới bác sĩ vì suốt mấy tháng qua anh B. bị chứng đi tiểu đêm nhiều. Mỗi lần ân ái với vợ xong là anh lại muốn đi tiểu. Anh B. cho rằng mình bị thận yếu nên vợ anh mua thuốc bổ thận tráng dương về cho chồng uống nhưng tình trạng không cải thiện.



Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh B. hoàn toàn không bị bệnh thận yếu như anh nghĩ mà do tăng hoạt bàng quang kích thích đi tiểu.



Hay trường hợp khác, anh Nguyễn Văn C. 33 tuổi, Bình Dương cũng tới tìm bác sĩ vì vài tháng nay đau lưng, chuyện chăn gối suy giảm và anh C. tự chẩn đoán mình bị chứng thận hư nên cắt thuốc lá về uống.



Sau thời gian uống thuốc tình trạng không tốt lên. Đi khám thì thận hoàn toàn khoẻ mạnh, bác sĩ cho biết anh bị bệnh lý về cột sống thắt lưng.



Thạc sĩ, bác sĩ Lê Vũ Tân – Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cho biết với nam giới trẻ tuổi đi tiểu đêm nhiều có thể do viêm tiết niệu, rối loạn thần kinh trong bàng quang làm cho bàng quang co bóp bất thường.

Người bệnh nên thăm khám các chuyên khoa tiết niệu và nam khoa để tìm hiểu xem nguyên nhân cụ thể như thế nào. Bác sĩ có thể cho đo áp lực đồ để xem nguyên nhân tiểu nhiều do đâu chứ không hẳn như vậy là thận yếu.



Nhiều người sau khi quan hệ tình dục liên tiếp họ bị đau mỏi thắt lưng và cho rằng đó là yêu nhiều hại thận nhưng thực chất không phải.

Thực tế việc đau này có thể là do hoạt động tình dục diễn ra quá mức khiến vùng cơ ở sống lưng mệt mỏi chứ không phải do thận bị yếu.

Ảnh minh hoạ.

Quan niệm Đông y cho rằng, thận là biểu tượng sinh lý của đàn ông. Thận yếu cũng chính là phản ánh sức khỏe tình dục của người nam giới ngày càng giảm sút.

Tuy nhiên, xét trên phương diện Tây y thì điều này không có cơ sở. Bởi vì, quá trình phóng tinh phụ thuộc vào sự hoạt động của hệ sinh dục trong khi thận thuộc hệ tiết niệu.

Do nước tiểu (từ thận) và tinh dịch cùng thoát ra ngoài chung 1 đường là niệu đạo nên một số ít trường hợp việc quan hệ nhiều có thể gây nhiễm trùng niệu đạo và ngược dòng lên gây nhiễm trùng thận – niệu quản.



Rất nhiều bệnh nhân tới khám vì xuất tinh sớm hay rối loạn cương người bệnh đều cho rằng thận yếu và có những bệnh nhân cứ thấy yếu hơn là uống đủ các loại bổ thận.

BS Tân cho rằng cần phân biệt rõ ràng. Thận yếu là theo quan điểm của Đông y. Trong đó người ta quan niệm thận là hệ tạng có nhiều cơ quan trong đó hệ sinh dục, hệ tiết niệu, bàng quang.

Vì vậy khi đi tiểu nhiều, chức năng sinh lý yếu người ta đều coi vào thận yếu chung chung. Còn Tây y thận chỉ tham gia lọc máu và bài tiết nước tiểu.

Sinh lý sinh dục liên quan tới chức năng của dương vật, của hệ tuần hoàn đưa máu về dương vật. Có nhiều bệnh nhân sỏi thận, thận yếu, viêm tiết niệu họ vẫn quan hệ tình dục bình thường mà không phải cứ có bệnh gì về thận là chuyện ấy cũng phải kiêng.

Nhiều bệnh nhân bị bệnh về thận họ vẫn quan hệ tình dục bình thường, hoàn toàn không kiêng khem hay mất chức năng sinh sản.



Một người đàn ông có khả năng sinh lý sinh sản yếu thì đông y coi là thận yếu gồm cả khó có con, tinh trùng yếu. Nhưng Tây y thì coi việc sinh sản là chức năng của tinh hoàn, đường dẫn tinh mà không liên quan tới thận. Nhiều bệnh nhân bị sỏi thận, viêm đài bể thận, suy thận nhưng chức năng sinh sản của họ vẫn bình thường.



Với người bệnh yếu sinh lý, rối loạn xuất tinh đều có các nguyên nhân khác nhau chứ không thể chung chung do thận yếu.



Bác sĩ Tân cho biết, anh cũng gặp nhiều bệnh nhân trẻ chỉ 30 tuổi nhưng lại rơi vào xuất tinh sớm, đau lưng và người bệnh cho rằng mình bị thận yếu nên mua thuốc bổ thận uống nhưng khi đi khám thì hoàn toàn không phải do thận.



BS Tân cho rằng với trường hợp trên xuất tinh sớm, đau lưng có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân khác như bệnh lý cột sống hoặc bệnh lý về thận.

Người bệnh cần đánh giá chức năng thận, cột sống… ví dụ có thể do trượt đốt sống, thoát vị đĩa đệm gây đau lưng. Bác sĩ loại trừ các nguyên nhân gây xuất tinh sớm chứ không thể nào uống thuốc bổ thận chung chung.



Phòng ngừa, chữa trị “thận yếu” thì tuỳ từng bệnh lý khác nhau để phòng. Ví dụ bạn bị rối loạn cương, xuất tinh sớm sẽ điều trị như thế nào, cải thiện tâm lý ra sao thì bác sĩ sẽ phụ thuộc vào từng nguyên nhân để điều trị cho người bệnh.

Khánh Chi

