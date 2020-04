Xôn xao việc bà cố đánh cháu gái 6 tuổi bầm tím người ở Quảng Nam icon

Trưa 30/9, trao đổi với PV Infonet, Công an xã Đại An (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xác nhận và cho biết, đơn vị đã báo cáo việc bà Huỳnh Thị E. (SN 1960, trú tại xã Đại An) đánh cháu Ngô Hoàng A. (6 tuổi, học lớp 1) lên Công an huyện Đại Lộc để có hướng xử lý.