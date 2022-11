Hà Tĩnh: Bắt trộm và tiêu thụ chó trộm, cả 2 đối tượng cùng bị khởi tố

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an huyện Đức Thọ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Công an huyện Đức Thọ vừa bắt giữ, triệu tập 3 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp chó trên địa bàn, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hai đối tượng bị khởi tố là Thái Duy Tôn (SN 1993, trú tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Trọng Huỳnh (SN 1963, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ).

Trong hai ngày 3 và 4/11, Tôn đã liên tiếp thực hiện hành vi trộm chó trên địa bàn huyện Đức Thọ và 2 lần bán chó trộm được cho Nguyễn Trọng Huynh. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Thái Duy Tôn là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường bỏ nhà đi lang thang và hiện đang nghiện ma tuý. Thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an thu giữ 4 con chó và nhiều dụng cụ kích điện, súng bắn chó mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm chó.

Tại cơ quan Công an, Thái Duy Tôn khai nhận, vào đêm 4/11, Tôn cùng một đối tượng tên An (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy mang theo một bao tải bên trong có chứa nhiều con chó trộm được trong ngày 04/11 đến bán cho anh Nguyễn Trọng Huynh, chủ quán thịt chó “Sư Huynh” tại địa bàn xóm Mới, xã Thanh Bình Thịnh.

Đối tượng Nguyễn Trọng Huynh, chủ quán thịt chó “Sư Huynh” tại địa bàn xóm Mới, xã Thanh Bình Thịnh. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Bước đầu, cơ quan Công an xác định trong hai ngày 3/11 và 4/11, Tôn đã liên tiếp thực hiện hành vi trộm chó trên địa bàn huyện Đức Thọ và 2 lần giao dịch mua bán chó trộm được cho anh Nguyễn Trọng Huynh.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định đối tượng Phạm Quang Trung (SN 1963, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) và một số đối tượng khác có liên quan đến hành vi tiêu thụ chó do trộm cắp có được trên địa bàn.

Cơ quan công an triệu tập Phạm Quang Trung (trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) đến làm việc (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Duy Tôn về tội “Trộm cắp tài sản”; bị can Nguyễn Trọng Huynh về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Dương Cầm