Hà Tĩnh: Phá chuyên án trộm chó liên huyện, bắt giữ 9 đối tượng

Triệu tập các đối tượng trong ổ nhóm trộm chó đến làm việc. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Sáng 18/10, Thượng tá Lê Xuân Thuỷ, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an phường Hưng Trí (Thị xã Kỳ Anh) phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp, tiêu thụ chó liên huyện.

Theo thông tin ban đầu, sau quá trình nắm bắt tình hình, vào khoảng 4h ngày 13/10/2022, Công an huyện Kỳ Anh phối hơp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an phường Hưng Trí (Thị xã Kỳ Anh) đã bắt giữ 6 đối tượng trộm chó.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Kiều Văn Linh (SN 1983, trú xã Kỳ Phong), Võ Sỹ Thế Lâm (SN 2005, trú xã Kỳ Châu), Nguyễn Tiến Pháp (SN 2004, trú xã Kỳ Tân), Nguyễn Hữu Quỳnh (SN 2005, trú xã Kỳ Văn, cùng huyện Kỳ Anh) và Lê Đức Hoàng (SN 1999), Nguyễn Văn Đông (SN 2006) cùng trú tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh).

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ 6 con chó và nhiều công cụ, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm chó.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ 6 con chó và nhiều công cụ, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm chó.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Kỳ Anh bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Bùi Anh Nguyên (SN 2004, trú tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh), Võ Đức Hướng (SN 2005, trú tại xã Kỳ Hải) và Lê Văn Đông (SN 1997, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, lợi dụng thời gian đêm khuya hoặc những thời điểm vắng người, các đối tượng chia thành từng cặp, sử dụng xe máy không gắn biển số, đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt rồi rong ruổi trên các tuyến đường tìm kiếm con mồi. Khi phát hiện mục tiêu thì sử dụng cần câu chuyên dụng để thực hiện hành vi trộm cắp chó. Từ tháng 8/2022 đến nay, nhóm này liên tiếp thực hiện khoảng 12 vụ trộm chó trên địa bàn thuộc huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Trộm được chó, các đối tượng liên hệ với Kiều Văn Linh (SN 1983, trú tại xã Kỳ Phong) rồi mang chó đến địa điểm mà Linh đã thông báo từ trước để tiêu thụ. Để bảo đảm an toàn, Linh chủ động bố trí sẵn những chiếc lồng sắt để đựng. Các đối tượng đưa chó đến và cho vào lồng sắt xong xuôi, Kiều Văn Linh sẽ xuất hiện và đưa chó về nhà.

Đối tượng Kiều Văn Linh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Sau khi kiểm tra cân nặng và tình trạng của chó, Linh sẽ chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng theo mức giá đã thống nhất là 50.000 đồng/kg. Số tiền có được từ việc thực hiện hành vi trộm chó, các đối tượng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn