Hà Nội: Khởi tố vụ án cán bộ Công an xã gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn

Theo thông tin ban đầu, khi đang đi theo hướng Thường Tín – đường Cienco 5, chiếc xe ô tô BKS 29A-292.76 (chưa xác định được người điều khiển) bất ngờ lao lên vỉa hè bên phải, tông vào 3 người, gồm: bà Lê Thị L. (SN 1963, trú tại thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai); anh Trần Văn Đạt (SN 1994) và vợ là chị Tào Thị Hằng (SN 2000, cùng trú tại thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) khiến 3 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do chấn thương nặng, đến sáng 3/9, bà Lê Thị L. đã tử vong. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã xuống xe bỏ trốn.

Tiến hành tra cứu BKS xe ô tô 29A-292.76, Công an huyện Thanh Oai đã xác định chủ sở hữu chiếc xe ô tô này là bà Nguyễn Thị H. (SN 1961, trú tại phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội).

Làm việc với chủ xe ô tô BKS 29A-292.76, Công an Thanh Oai được bà Nguyễn Thị H. cung cấp thông tin: xe ô tô BKS 29A-292.76 thường xuyên được bà H. giao cho con trai là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, cùng trú tại phường Phú La, quận Hà Đông), hiện đang công tác tại Công an xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai) sử dụng đi lại.

Tiếp tục xác minh, đồng chí Lê Văn Tuấn - Phó trưởng Công an xã Tam Hưng cho hay, chiếc xe ô tô BKS 29A-292.76 là chiếc xe do anh Nguyễn Anh Tuấn thường xuyên sử dụng. Và từ hồi 15h30 ngày 1/9/2022, anh Nguyễn Anh Tuấn không có mặt tại đơn vị và không có báo cáo lý do vắng mặt.

Theo lịch trực của Công an xã Tam Hưng, ngày 1/9/2022, Nguyễn Anh Tuấn có lịch trực tại Công an xã Tam Hưng. Sáng ngày 1/9, anh Tuấn có đến nhận bàn giao ca trực và chiều cùng ngày, anh này bỏ đi đâu không ai rõ. Đến khoảng 17h47 cùng ngày, chiếc xe do anh Tuấn sử dụng gây tai nạn như nội dung nêu trên.

Theo một số người dân ở xã Thanh Thùy cho biết, trước khi gây tai nạn, chiếc ô tô BKS 29A-292.76 đã đi ra từ quán karaoke G.Đ. nằm trên địa bàn xã Thanh Thùy. Tài xế lái chiếc xe này có dấu hiệu không bình thường, điều khiển xe chạy đánh võng trên đường. Chiếc xe chạy được khoảng hơn 1km thì lao lên vỉa hè gây tai nạn. Sau khi gây tai nạn, nam tài xế mở cửa, bước xuống xe rồi bỏ đi.

Cũng theo nguồn tin của Bảo vệ pháp luật, sau 10 ngày xảy ra vụ tai nạn nêu trên, chiều 10/9, Nguyễn Anh Tuấn đã đến Công an huyện Thanh Oai trình diện.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn khai nhận chính anh ta là người điều khiển xe ô tô BKS: 29A-292.76 và gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng nêu trên.