Từ vụ cây đổ đè chết học sinh thấy 'lỗ hổng' quản lý cây xanh trường học ở Đà Nẵng

Vội vã yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý cây xanh mục ruỗng

Sáng sớm 26/5, một cây phượng cao gần 10m bất ngờ bật gốc, đổ xuống sân trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP HCM) đè trúng nhiều học sinh, làm 1 em tử vong và hàng chục em bị thương.

Từ sự cố này, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: Ai quản lý cây xanh trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh?

Cây phượng được trồng trong các trường học ở Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Trao đổi với phóng viên trưa 27/5, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, lâu nay Sở đã có nhiều văn bản yêu cầu các đơn vị, trường học đảm bảo môi trường trường học an toàn, bao gồm cả an toàn về tâm lý, tinh thần cho giáo viên, học sinh như không có xâm hại, bạo lực học đường... và an toàn về cơ sở vật chất.

“Riêng về cơ sở vật chất, chúng tôi luôn yêu cầu các đơn vị, trường học lưu ý đảm bảo an toàn về lan can, PCCC, điện, nước, đối với cây xanh thì kiểm tra để tránh ngã đổ, nhất là vào mùa mưa bão!” – bà Lê Thị Bích Thuận nói.

Bà Lê Thị Bích Thuận cũng cho biết, hay tin ở TP.HCM xảy ra sự cố ngã đổ cây xanh khiến học sinh thương vong, nếu chờ đợi văn bản sẽ lâu nên ngay hôm qua 26/5, lãnh đạo Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã nhắn tin cho lãnh đạo các Phòng GD-ĐT quận, huyện, các trường THPT trên địa bàn TP yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn môi trường trường học.

“Chúng tôi cũng lưu ý các đơn vị, trường học làm việc với Công ty Công viên Cây xanh (CVCX) Đà Nẵng để kiểm tra cây xanh trường học, phát hiện những cây mục ruỗng, có nguy cơ ngã đổ để Công ty CVCX tư vấn cho cách xử lý đảm bảo an toàn. Sắp tới Sở cũng sẽ có văn bản lưu ý thêm về vấn đề này đối với các đơn vị, trường học trên địa bàn!” – Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng nhấn mạnh.

Trồng cây xanh trong sân trường: Mỗi nơi mỗi kiểu!

Đáng lo là khi PV đặt câu hỏi cây xanh ở trường học có do Công ty CVCX quản lý hay không thì Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, hiện cây xanh trong trường học có thể do trường tự trồng, do phụ huynh ủng hộ… và việc bảo dưỡng, bảo đảm an toàn cây xanh thì mỗi nơi một kiểu.

Khi các thành viên của Sở GD-ĐT Đà Nẵng đến thăm hoặc kiểm tra ở các trường, thấy có nơi như trường Tiểu học Phù Đổng có cây sứ cổ thụ rất lớn được xây bệ và trụ bê tông chống đỡ vì sợ cây đổ xuống; có trường xây bồn, có trường làm khung thép bảo vệ, có trường dựng các cây chống cho cây xanh khỏi ngã đổ…

“Có trường mua cây của Công ty CVCX về trồng, có trường thì phụ huynh đem cây tới tặng, có trường trồng từ cây con rồi lớn dần lên, nhưng cũng có nơi nôn nóng mua cây đã trưởng thành đem về trồng nên rất dễ bật gốc, ngã đổ vì ở trên thì cành lá nhiều, rất nặng trong khi gốc rễ thì đã bị cắt gần hết, chưa phát triển lại kịp để bám vào đất…

Nói chung là mỗi trường làm mỗi cách; còn có thuê Công ty CVCX bảo dưỡng cây xanh hay không thì cũng tùy trường thôi. Vì vậy chúng tôi yêu cầu các trường liên hệ với Công ty CVCX để kiểm tra và được tư vấn cách bảo vệ cây cho tốt, chứ mỗi nơi làm mỗi kiểu thì khó đảm bảo kỹ thuật và an toàn!” – bà Lê Thị Bích Thuận nói.

Trao đổi thêm với phóng viên, Giám đốc Công ty CVCX Đà Nẵng Nguyễn Thị Quỳnh Diễm cũng cho biết, theo phân cấp, hiện nay Công ty CVCX Đà Nẵng chỉ quản lý cây xanh đường phố đối với đường trên 7,5m; còn đường dưới 7,5m đã chuyển cho Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện quản lý.

Riêng cây xanh ở các trường học thì chỉ thuộc trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường chứ hầu như không được bàn giao cho đơn vị nào quản lý hết!

Cần quan tâm loại cây phù hợp trồng trong trường học

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm nói: “Chúng tôi có cảm giác cây xanh trường học trồng cũng không theo quy hoạch. Cây phượng vĩ (loại cây ngã đổ ở trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP.HCM) rất giòn, dễ gãy, tuổi thọ không cao, khoảng 40 năm là bắt đầu rỗng ruột, mọt gốc, mục gốc. Các hiện tượng này diễn ra phía trong thân cây chứ không thể quan sát từ bên ngoài được, nên cây phượng vĩ rất nguy hiểm, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng và thường xảy ra giông lốc như ở Đà Nẵng thời điểm này!”.

Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, đối với hệ thống cây phượng vĩ trên các đường phố thuộc thẩm quyền quản lý, Công ty CVCX Đà Nẵng đã rà soát, xử lý, cây nào có dấu hiệu nghiêng, ngả là cho cắt tỉa trước và báo cáo UBND TP cho chặt hạ những cây có nguy cơ gây nguy hiểm.

“Khi người ta thiết kế, xây dựng trường thì cây xanh cũng nằm trong gói thầu do BQL dự án và nhà thầu trồng rồi bàn giao cho các trường; sau đó trường giao cho nhân viên bảo vệ. Còn họ làm cụ thể như thế nào thì chúng tôi không biết. Công ty CVCX hoàn toàn không được tham gia thiết kế, thi công, bảo trì, bảo dưỡng hạng mục cây xanh trong các trường học!” – bà Lê Thị Quỳnh Diễm nói.

Bà cho biết thêm, từ cách đây mười mấy năm, khi mới vào công tác tại Công ty CVCX Đà Nẵng, bà có tham dự một hội thảo về trồng cây gì trong trường học và đã có báo cáo chuyên đề về các mối nguy hiểm của cây phượng vĩ như nêu trên, qua đó khuyến cáo chỉ nên trồng loại cây này rải rác để làm điểm nhấn trong sân trường.

“Trường học mà không có cây phượng vĩ thì không có mùa hè, cho nên cũng trồng nhưng chỉ nên trồng ở vài vị trí khuất, ít có khả năng gây nguy hiểm, học sinh ít đến đó chơi… Tuy nhiên cho tới bây giờ, cây xanh nói chung, cây phượng vĩ nói riêng vẫn cứ mạnh ai nấy trồng trong các trường học, mỗi nơi mỗi kiểu chứ hoàn toàn không tham khảo ý kiến của Công viên CVCX” – bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm cho biết.

Hải Châu