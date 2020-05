Quảng Ninh thông tin việc bổ nhiệm Chủ tịch tỉnh làm Hiệu trưởng trường ĐH Hạ Long

Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng ĐH: Có vi phạm Luật Giáo dục? Lần đầu tiên một Phó chủ tịch tỉnh ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch tỉnh vào vị trí kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đại học của tỉnh. Sự việc đang thu hút sự chú ý của dư luận

Theo đó, từ khi mới thành lập Trường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất chủ trương phân công bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

Trường Đại học Hạ Long được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

Sau 5 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, trực tiếp là Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Hiệu trưởng, đến nay Trường Đại học Hạ Long đã đạt được những kết quả quan trọng, đúng định hướng chiến lược phát triển của tỉnh đề ra, đánh dấu sự phát triển của Nhà trường.

Số lượng giảng viên có trình độ chuyên môn tiến sĩ 32 người (tăng 20 người so với năm 2015), có 184 thạc sĩ (tăng 44 người so với năm 2015); năm học 2019-2020 có 3.880 sinh viên (trong đó có 2.291 sinh viên bậc đại học), tăng 36% số sinh viên so với số sinh viên năm học 2015-2016 (trong đó số sinh viên bậc đại học tăng trên 10 lần).

Tuy nhiên, sau khi bà Vũ Thị Thu Thủy nghỉ hưu theo quy định (kể từ ngày 01/01/2020), đến ngày 17/5/2020 do chưa kiện toàn được chức danh Hiệu trưởng phần nào đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành của Nhà trường.

Để kiện toàn chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thảo luận, xem xét, đánh giá tổng thể, rà soát trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh (đặc biệt là điều kiện phải có học vị Tiến sĩ) và thống nhất quyết nghị phân công ông Nguyễn Văn Thắng, Tiến sĩ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm giữ chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long (tại Thông báo số 1756-TB/TU ngày 09/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ).

Thông tin trên cổng thông tin tỉnh Quảng Ninh nêu: "Căn cứ quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và Thông báo số 1756-TB/TU ngày 09/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và quy định của tỉnh về công tác cán bộ, Hội đồng Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức họp Hội đồng để bầu chức danh Hiệu trưởng.

Kết quả 100% thành viên hội đồng dự họp đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, nhiệm kì 2020-2025.

Căn cứ kết quả bầu, Hội đồng Trường Đại học Hạ Long đã trình UBND tỉnh; ngày 18/5/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1588/QĐ-UBND công nhận ông Nguyễn Văn Thắng, Tiến sĩ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025".

Thông tin này cũng khẳng định, trong quá trình công tác, với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thắng luôn quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát mọi hoạt động của nhà trường từ xây dựng cơ chế chính sách, tập trung nguồn lực đến tìm kiếm đối tác quốc tế để liên doanh liên kết, hợp tác đào tạo.

Bản thân ông Nguyễn Văn Thắng cũng có nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đào tạo của nhà trường. Việc quy định Hiệu trưởng trường Đại học có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học là tiêu chuẩn mang tính định tính, có thể vận dụng đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Thắng trong trường hợp rất cần thiết này, mặt khác Luật Giáo dục sửa đổi cũng không quy định bắt buộc chức danh Hiệu trưởng là cán bộ cơ hữu của trường Đại học.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long.

Trước đó, thông tin ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 18/5 đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Dư luận nhiều chiều cho rằng Chủ tịch UBND tỉnh không nên ôm đồm thêm chức hiệu trưởng trường ĐH vì nếu không sát sao với công việc hai bên thì sẽ khó điều hành hiệu quả.Ngoài ra việc bổ nhiệm vi phạm Luật Giáo dục Đại học đối với tiêu chuẩn bổ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐH.

Trao đổi với PV Infonet, báo VietNamNet, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay: “Đó là chuyện khó chấp nhận được. Muốn làm hiệu trưởng trường ĐH phải đáp ứng những tiêu chuẩn riêng như quá trình quản lý trực tiếp trường đó.

Nếu chỉ dùng quyền lực thì khó điều hành có hiệu quả một trường đại học. Bởi lẽ khi người ta có quyền mà không biết việc thì rất nguy hiểm. Không biết cách quản lý thì xử trí từ việc thi cử, tuyển sinh, ứng xử với cán bộ, hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường thế nào? Đó là chưa kể một chủ tịch tỉnh top đầu cả nước về phát triển kinh tế thì công việc không hề ít, thời gian đâu mà sát sao với vị trí hiệu trưởng trường đại học?”.

Trao đổi với PV, Hiệu trưởng một trường Đại học tại miền Trung nhận định, xưa nay không có chuyện kiêm nhiệm vậy. Việc chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học của tỉnh trong trường hợp này là vi phạm Luật Giáo dục.



Theo Điều 20 Luật giáo dục Đại học sửa đổi 2018 có quy định rõ: Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học phải có những tiêu chuẩn được quy định như sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ tiến sĩ, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật; Đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.



Trường hợp cụ thể này, ông Nguyễn Văn Thắng thiếu điều kiện "có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học".

PV