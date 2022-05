Tài xế 'sốc nặng' khi bất thình lình gặp rạp đám cưới lấn đường đèo quanh co

Ai cũng mong muốn đám cưới của mình được tổ chức sao cho thật ấn tượng và hoành tráng. Thế nhưng nổi tiếng theo cách của đám cưới dưới đây thì có lẽ lại sai quá sai!

Một đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại hình ảnh đám cưới ở Lâm Đồng vào ngày 30/4/2022 đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng.

Theo clip, xe ô tô có camera hành trình đang di chuyển trên một cung đường đèo quanh co với tốc độ trung bình 45-50km/h. Khi xe vừa qua một khúc cua thì bất thình lình hiện ra ở phần đường bên phải một chiếc xe ô tô 16 chỗ đang đỗ ngược chiều. Nối đuôi phía sau chiếc xe đỗ ngược chiều đó là 2 chiếc xe ô tô 5 chỗ và nhiều xe máy dừng ngược xuôi lẫn lộn. Ở giữa đường là một chiếc xe tải màu xanh đang dừng đỗ đúng giữa tim đường... Mới đầu nhìn cảnh ấy ai cũng tưởng lại có một vụ tai nạn xảy ra trên cung đường đèo.

Thế nhưng, thực tế những người đàn ông đứng cạnh xe ô tô tải kia là những người đang bưng bê những mâm cỗ phục vụ cho đám cưới của nhà dân ven đường.

Những người xem clip "sốc nặng" khi nhận ra một rạp đám cưới được dựng ngay dưới lòng đường, lấn chiếm 2/3 đường quốc lộ và ngay tại khúc cua. Trong khi bên cạnh rạp đám cưới đó là một bãi đất đang được dùng làm nơi đỗ xe ô tô.

Hình ảnh trong đoạn clip mới được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người tưởng đây là hình ảnh cắt ghép. Hàng trăm nghìn lượt bình luận của cư dân mạng phản ứng gay gắt hành vi coi thường pháp luật cũng như coi thường tính mạng của bản thân và khách mời của chủ nhà.

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng:

"Đám này chắc khách bỏ cỗ nhiều này, tới thấy rạp thôi về cho chắc chứ ông nội sống lại cũng không dám ngồi ăn. Đường đang đổ dốc mà khúc cua nữa chứ";

"Trời sao dựng rạp ngay khúc cua vậy trời! Ngồi ăn đám cưới mà mắt cứ liếc, tim đập mạnh. Nếu là khách mời thì tôi không dám ngồi rồi đấy đâu. Mình đi cỗ nhà này đến gửi phong bì xong về chứ tâm trạng nào nữa mà ăn";

"Đám cưới vui, nhưng cũng đừng làm như vậy quá nguy hiểm cho tất cả mọi người. Nói tóm lại là đám cưới không có văn hoá và ý thức gì hết. Vậy mà chính quyền địa phương vẫn để yên được thì bó tay luôn";

"Cái bãi đất để xe hơi phát quang chỗ đó rồi vô dựng cái rạp thì không hợp phong thuỷ hay sao mà phải dựng rạp ngoài đường? Phải mấy chỗ trung tâm đông đúc thì còn không nói, đây đất rộng thênh thang cũng tràn ra được, thêm quả xe 16 chỗ và xe tải đậu đúng là bất cần đời quá đi";

"Nên đặt cái biển phía trước cách 200m có đám cưới có đèn cảnh báo. Xin lỗi đã phiền các vị tài xế. Cảm ơn!"

"Quá ngang tàng. Chính quyền đâu mà tại sao lại để họ làm như vậy? Không thể chấp nhận được quá xem thường nói riêng về an toàn giao thông, còn nói chung xem thường tính mạng con người. Cơ quan công an và chính quyền ở đâu mà để cho gia đình này làm trại đám cưới trên một con lộ như vậy. Quá sức xem thường pháp luật, không thể chấp nhận được";

"Chủ nhà cất rạp đám cưới thật sự quá nguy hiểm. Lỡ xe nó lỡ tay đâm đầu vào thì hởi ôi tang thương ập đến. Phải có trách nhiệm ý thức cộng đồng, tránh vì việc riêng mà để hối tiếc";

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông (Khoản 1, Điều 36), nghiêm cấm việc sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép. Trong một số trường hợp vẫn cho phép tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội theo quy định tại Khoản 1, Điều 35.



Luật Giao thông đường bộ 2008 còn quy định không được họp chợ, mua, bán hàng hóa; phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ; đặt biển quảng cáo, xây, đặt bục, bệ trái phép... trên đường bộ.



Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác phải do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.



Cụ thể: theo Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trong các trường hợp sau:



- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;



- Tổ chức đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình;



- Tổ chức đám cưới và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình;



- Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội;



- Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình;



- Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị;



- Điểm trông, giữ xe có thu phí (Điều 25a, 25b, 25c).



Tuy nhiên, đối với tất cả các trường hợp trên, đều phải đảm bảo yêu cầu là không được gây mất trật tự, an toàn giao thông và đáp ứng một số điều kiện cụ thể khác về thời gian, diện tích hè phố, lòng đường sử dụng, kết cấu hạ tầng...

Lam Giang; Clip: MXH