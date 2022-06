Phẫn nộ người đàn ông đánh bé gái 4 tuổi trong khu vui chơi ở Hà Nội: Bố cháu bé đã gửi clip rõ mặt cho công an

Cộng đồng mạng đang ráo riết truy tìm danh tính người đàn ông đánh bé gái 4 tuổi trong khu vui chơi ở Linh Đàm, Hà Nội.

Ông bố bức xúc đăng bài tố người đàn ông đánh con gái mình trong khu vui chơi trẻ em.

Đêm 8/6/2022, cộng đồng mạng dậy sóng khi đọc bài đăng trên trang facebook cá nhân của anh Nguyễn Tuấn Anh. Theo nội dung bài bài viết, anh tố cáo một người đàn ông mặc áo đen đã đánh con gái 4 tuổi của anh ngay tại khu vui chơi dành cho trẻ em trong nhà sách ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội vào lúc 20h30' ngày 07/6/2022.

Anh Tuấn Anh trình bài trong bài viết: "Bạn bé nhà em 4 tuổi đi chơi khu vui chơi vào tối hôm qua thì nói bác cản khu chơi của con nên con có ném bóng vào bác. Bình thường bạn nhà em có ngã đau cũng không bao giờ khóc nhiều mà từ tối hôm qua đến ngày hôm nay luôn sợ, khóc nhiều và hoảng loạn. Em thấy có gì không ổn nên đã kiểm tra camera thì sự việc như trong clip:

- 1 bé 4 tuổi chưa biết gì ném bóng nhưng là 1 người lớn đánh con em như kia là không thể chấp nhận được, đánh như đánh 1 người lớn và đánh 1 lần đi tìm tiếp con em chỗ khác để đánh tiếp.

- Sức 1 đứa bé 4 tuổi ném quả bóng trong nhà bóng liệu đau đến mức nào mà đánh nó như kia.

- Nhân viên ở Adcbook có nói lại rằng không chỉ đánh, sau anh ý ra ngoài còn chửi và doạ con bé rất nhiều và nó khóc từ lúc đấy mãi không dừng.

Em nhờ các cụ và cộng đồng mạng giúp em tìm ra người trong clip, trong trường hợp này em có thể liên hệ công an và kiện được không? Nhờ các cụ giúp em. Em cám ơn các cụ".

browser not support iframe.

browser not support iframe.

Các đoạn clip được trích xuất lại từ camera trong khu vui chơi.

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh Tuấn Anh cho biết gia đình đã báo vụ việc lên Công an phường Hoàng Liệt. Và cho tới thời điểm này, trưa ngày 09/6 vẫn chưa có thông tin gì về người đàn ông đã đánh con anh trong khu vui chơi. Gia đình anh cũng đã được một người chứng kiến vụ việc gửi cho clip ghi hình rõ mặt người đàn ông đánh con gái mình, anh Tuấn Anh đã cung cấp đoạn clip đó cho cơ quan công an. Anh mong công an sớm tìm ra danh tính người đàn ông đó và pháp luật sẽ xử lý đúng người, đúng tội.

Chân dung người đàn ông mặc áo đen đánh bé gái 4 tuổi trong khu vui chơi được trích xuất từ camera.

Bài viết của anh Tuấn Anh hiện đang lan truyền chóng mặt trên khắp các trang mạng xã hội. Hàng trăm nghìn lượt cư dân mạng đã bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ bài viết này.

Số đông cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông áo đen. Nhiều người cũng lập tức bày cách cho gia đình anh Tuấn Anh liên hệ với các cơ quan chức năng để sớm được bảo vệ quyền lợi cho con gái nhỏ.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Chả hiểu sao rõ ràng cũng là bố đang trông con mà lại đi đánh con nhà người ta. Phải con mình bị người khác đánh như vậy xem có chịu được không? Sao lại đi chấp một đứa trẻ con như vậy?";

"Báo công an phường cho áo đen đi bóc lịch thôi. To cao lực lưỡng đánh đứa con nít như côn đồ, không thể chấp nhận được";

"Hãy gọi tới tổng đài 111 - tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em luôn và ngay đi bố cháu";

"Cho dù bất cứ lý do gì thì thanh niên kia cũng không được phép đánh trẻ em như thế. Việc 1 đứa trẻ 4 tuổi mải chơi chưa biết nhường nhịn trẻ khác là hết sức bình thường. Việc dậy trẻ phải từ từ và kiên nhẫn. Một người đàn ông sức dài vai rộng, cũng có con nhỏ mà côn đồ đánh 1 đứa trẻ không có khả năng tự vệ phải bị xã hội lên án. Không 1 ai có quyền lấy hành vi của đứa trẻ là ném bóng vào người lớn hay đẩy bạn khi chơi để bao biện cho hành động côn đồ này".

Lam Giang

Clip, ảnh: NVCC