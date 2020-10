Giữa mùa nước lũ, cặp đôi vẫn “liều mình” chụp ảnh cưới để đời

Mới đây, bộ ảnh cưới cô dâu, chú rể được chụp ở Hội An giữa mùa nước lũ khiến cộng đồng mạng chú ý. Giữa bốn bề nước lũ, họ vẫn cố gắng có những bức hình cưới kỷ niệm minh chứng cho việc dù khó khăn đến mấy cũng không thể ngăn cản được tình yêu mà họ dành cho nhau.

Bộ ảnh cưới giữa mùa nước lũ

Nhân vật chính của bộ ảnh là cô dâu Hồ Huệ Nhật Hai (24 tuổi, ở Bà Rịa Vũng Tàu) và chú rể Võ Hữu Chiến (32 tuổi, quê ở Quảng Trị), cả hai đều đang sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh.

Nhật Hai kể lại, cả hai đã trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và thời tiết để có bộ ảnh cưới trọn vẹn, đánh dấu tình yêu của hai người. Tháng 3/2020 họ dự định chụp hình cưới tại Đà Nẵng để tháng 5 tổ chức đám cưới. Mọi kế hoạch đã hoàn thành, vé máy bay và lịch chụp ảnh đã đặt, tuy nhiên do dịch bệnh khiến mọi dự định của cả hai phải huỷ, ý định chụp ảnh của họ phải tạm gác lại.

Dịch bệnh lắng xuống, cặp đôi tiếp tục lên kế hoạch lần 2 khi dự định chụp hình cưới vào tháng 8, tổ chức đám cưới tháng 10. Cả hai háo hức chờ đến ngày chụp hình, nhưng dịch bệnh bùng phát trở lại, Đà Nẵng trở thành tâm dịch khiến cả hai phải huỷ kế hoạch một lần nữa.

“Khi dịch Covid-19 đợt sau đã kiểm soát được, tụi mình lên lịch cưới vào tháng 11 đã đặt nhà hàng chỉ chờ đến ngày tổ chức đám cưới. Chỉ còn vài ngày nữa tụi mình đến Đà Nẵng chụp hình thì nghe miền Trung ảnh hưởng lụt bão. Lần này tụi mình rất lo lắng và mệt mỏi bởi 3 lần lên kế hoạch chụp hình cưới mà không được như mong muốn. Mình nói chồng huỷ không đi chụp nữa nhưng ngày cưới đã định nên dù đang có nước lũ tụi mình cũng cố gắng để có vài tấm hình kỷ niệm và có ảnh cưới đặt trước cổng tiếp khách. Thật may, buổi sáng chụp ảnh thời tiết tốt hơn, nước rút và có nắng nữa nên tụi mình có bộ ảnh cưới đặc biệt này”, Nhật Hai cho biết.

Cặp đôi gặp và quen biết nhau qua một đám cưới người quen. Nhờ tính cách vui vẻ, hoà đồng cùng nụ cười thân thiện mà Hữu Chiến để lại ấn tượng với Nhật Hai. Duyên số đưa họ đến với nhau và sau khoảng 2 năm tìm hiểu, yêu đương, cả hai quyết định đi đến hôn nhân, cùng vun đắp mái ấm hạnh phúc.

“Trong khi yêu tụi mình có với nhau nhiều kỷ niệm nhưng đáng nhớ nhất là khi đi du lịch ở miền Trung và ước sẽ có bộ ảnh cưới ở quê. Chồng mình luôn biết chia sẻ những điều mình thích”, Nhật Hai nói.

Theo anh Phạm Ngọc Tiềm, nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh cho Nhật Hai và Hữu Chiến, vì mùa nước lũ, thời tiết thất thường nên ekip thường phải tránh mưa, cẩn thận để không bị ướt các thiết bị chụp hình.

“Vì thời tiết không tốt và thêm nước lũ lớn nên các góc chụp bị hạn chế tại Hội An do vậy mình nghĩ ra ý tưởng chụp trên thuyền cùng với nước lũ. Bộ ảnh mang lại cho cô dâu, chú rể một kỷ niệm trong mùa nước lũ và những tấm ảnh cũng khác hơn so với bạn bè từng chụp ở Hội An. Chỉ cần cô dâu, chú rể hợp tác dù thời tiết thế nào mình cũng cố gắng mang lại cho họ sự hài lòng nhất, hơn nữa mỗi khoảnh khắc có cái đẹp khác nhau”, anh Tiềm nói.

Bộ ảnh nhận được sự tương tác của nhiều người, cả anh và ê-kíp thực hiện cảm thấy rất vui vì để có được những tấm ảnh cưới đặc biệt cho cô dâu và chú rể, mọi người phải lội nước, cố gắng chụp trong điều kiện thời tiết không ủng hộ.

Bộ ảnh đăng tải lên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của nhiều người. Hầu hết mọi người gửi lời chúc mừng đến cặp đôi và khâm phục trước sự cố gắng của hai người để có bộ ảnh cưới đặc biệt. Tuy nhiên, số ít cho rằng quyết định chụp hình của cả hai có phần hơi liều lĩnh bởi địa điểm chụp hình vẫn mênh mông nước lũ.

Thiên An

Ảnh: Phạm Ngọc Tiềm