Dân mạng 'sốc' khi xem clip 2 tên trộm chó hung hãn chống trả chủ nhà

Đoạn clip do camera an ninh của nhà dân ghi lại vụ việc hai tên trộm hung hãn chống trả chủ nhà khi bị bắt quả tang đang trộm chó. Được biết, vụ việc xảy ra tại thôn 8, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vào tối 22/6.

Theo clip, chủ nhà phát hiện con chó của nhà mình đang bị "cẩu tặc" tấn công nên liền cầm gậy chạy ra đuổi đánh. Bị phát hiện 2 tên trộm không hề hoảng sợ mà chúng còn hung hăng, liên tục soi đèn pin chiếu thẳng mặt chủ nhà để thị uy, dùng đồ nghề và ném gạch đá chống trả.

Khi thấy có thêm thanh niên trong nhà cầm gậy lao ra hỗ trợ, 2 tên "cẩu tặc" lên xe máy chạy thoát. Một con chó đen bị bắt trước đó nhét trong bao tải rơi xuống đường may mắn thoát chết. Còn một con chó khác vừa bị bắt vẫn mắc vào dây và bị lôi xềnh xệch phía sau xe máy.

Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ vì hành vi hung hãn, manh động của những đối tượng trộm chó này:

"Bây giờ phải gọi bọn này là cướp chó chứ không phải trộm nữa bà con nhé";

"Những tên trộm chó ngày càng hung hăng, táo tợn và rất tàn ác vì một đêm có khi chúng kiếm cả chục triệu đồng. Hiện nay không thể nói là trộm chó mà là cướp chó. Theo tôi phải có chế tài xứng đáng khi biết chính xác đó là bọn trộm chó để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra";

"Giờ luật pải sửa tội này cho đi tù mới đúng chứ bị bắt phạt vài 3 đồng xong về nó lại làm";

"Trộm chó chỉ xử phạt hành chính, nên có gia đình một tên trộm vào trộm chó những 2 lần mà không làm gì được";

"Luật nên bổ sung trộm chó đưa vào lĩnh án cao chút chứ không sẽ bị nhờn";

"Trộm chó là dạng tội phạm đặc biệt. Văn minh là cuộc chiến không khoan nhượng với kẻ xấu. Muốn văn minh thì phải loại trừ cái xấu";

Cũng có người lên tiếng khuyên can chủ nhà không nên giằng co, tấn công với đối tượng trộm chó bởi chúng manh động, liều lĩnh chống trả lại khi bị phát hiện:

"Em nói thật, đuổi nó đi thôi không mình lại đi tù oan vì chúng nó đấy";

"Đọc vụ đánh trộm đi tù chưa? Bảo chủ nhà để cho nó trộm đi rồi đi báo công an sau nếu không muốn đi tù".

Lam Giang