Chiếc ô tô phủ bụi bẩn thu hút nghìn con mắt chỉ vì 1 dòng chữ nguệch ngoạc

Những chiếc xe ô tô luôn luôn được chủ nhân của chúng chăm sóc, "cưng chiều" nên thường được gọi đùa là "vợ hai". Những người yêu xe luôn trân trọng, giữ gìn chiếc xe rất kỹ, tránh để những vết bẩn, vết xước trên xe của mình.

Thế nhưng mới đây, cư dân mạng rần rần chia sẻ hình ảnh một chiếc xe ô tô đầy bụi bẩn phủ kín đuôi xe với những lời bình luận rất dễ thương. Tại sao lại như vậy?

Bởi vì ngoài việc nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu trắng bị bụi bẩn phủ kín xe, bạn dễ thấy dòng chữ: "Con chào bố. Bố đi cẩn thận".

Bức ảnh tưởng như chia sẻ lại sự việc rất nhỏ này lại có sức hút lớn đối với cư dân mạng. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bức ảnh đã thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ của cộng đồng những người yêu xe:

"Để vậy bọc nilon lên luôn kỷ niệm, không thì không dám rửa xe mất";

"Chắc chắn đây là ông bố hạnh phúc nhất rồi. Mình nhìn thôi còn thấy ấm áp lắm luôn";

"Có khi nào đó là nguyên nhân bác ấy không rửa xe không nhỉ?";

"Con nhắc nhẹ bố đấy: Sao xe bố bẩn thế, lần sau con sẽ vẽ bằng cái bút có đinh nhọn nha".

Những hình ảnh vẽ lên những chiếc xe ô tô bụi bẩn trước đây đã được nhiều người chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Có những bức hình như một kiệt tác nghệ thuật của các nghệ sĩ đường phố, và cũng có những tác phẩm gửi gắm nhiều thông điệp thú vị:

Lam Giang

Ảnh: MXH

