Bê cả can rượu 20 lít đổ ra nướng mực, 3 thanh niên nhận bài học nhớ đời

Đã không ít lần trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh những vụ tai nạn bỏng thương tâm chỉ vì bất cẩn khi dùng cồn nướng mực. Vậy nhưng 3 thanh niên trong clip sau vẫn chủ quan và dẫn tới hậu quả như trong clip

Đoạn clip do camera an ninh trong nhà ghi lại được hình ảnh một vụ cháy do bất cẩn xảy ra vào 23h41 ngày 16/5/2022 đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo clip được chia sẻ, trong một căn bếp có 3 thanh niên đang cùng nhau nướng mực để uống bia. Một thanh niên bê một can 20 lít màu trắng (theo như người chia sẻ clip nói rằng đó là can rượu nếp) đổ vào đĩa mực đang nướng dở. Trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên khiến 3 người hoảng sợ bỏ chạy. Cả góc bếp toàn đồ nhựa nhanh chóng bị bám lửa cháy rụi.

Nam thanh niên bê can màu trắng bị lửa bám vào tóc cháy, chạy vội vào nhà tắm dập lửa. Chú chó nhỏ "đứng hóng" cũng bị đổ rượu lên người, lửa cháy xém mảng lông khiến chú bị bỏng, chạy như ngọn đuốc sống kêu la inh ỏi.

Rất may ngọn lửa tự tắt sau đó, không có thiệt hại về người và tài sản lớn ngoài một số đồ dùng trong bếp bằng nhựa để gần nên dễ cháy như lồng bàn, túi nilon...

Hình ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hàng chục nghìn người bày tỏ cảm xúc, bình luận về tình huống vừa xảy ra:

"Đã bao nhiêu vụ cháy, bỏng do nướng mực rồi mà vẫn không rút kinh nghiệm. Ham ăn quá mà";

"Này nguy hiểm thật nhưng mà xin lỗi vì mình đã cười. Khổ thân con chó. Chưa hóng được miếng nào cháy hết cả đầu";

"Người ta phải đổ cồn ra rồi mới châm lửa. Đây các anh lại tiện quá cơ, bê cả can. May can rượu chứ cồn 90 độ thì chắc chả có clip để xem nữa rồi";

"Đã đổ trực tiếp vào nguồn lửa lại còn chơi nguyên can. Bó tay với các anh lớn đầu rồi mà chả có khôn gì cả".

Lam Giang

Clip: MXH