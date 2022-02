Tuyển sinh trường quân đội 2022: Tiêu chuẩn, điều kiện sức khỏe có gì mới?

Theo Đại tá Vũ Xuân Tiến - Trưởng ban thư ký Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, dự kiến phương án tuyển sinh năm 2022 của các trường quân đội cơ bản được giữ ổn định như năm 2021.

Theo đó, năm 2022, trong quân đội có 17 trường, học viện sĩ quan tuyển sinh và đào tạo sĩ quan trình độ đại học. Chỉ tiêu tổ chức tuyển sinh vào các trường quân đội năm nay về cơ bản vẫn giữ ổn định và được thực hiện như năm 2021.

Khi đăng ký, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng cao nhất là nguyện vọng 1 vào trường quân đội mong muốn. Đối với các trường có nhiều ngành, thí sinh phải đăng ký vào một ngành nhất định; các nguyện vọng còn lại thì đăng ký vào trường ngoài quân đội theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, giống như năm 2021, các thí sinh dự thi các trường trong khối ngành quân đội vẫn được đổi nguyện vọng theo nhóm trường trong thời gian quy định của Bộ GD-ĐT. Có 2 nhóm để thí sinh có thể tham khảo.

Nhóm 1 gồm: Học viện Hậu cần, hải quân, biên phòng, phòng không không quân… Nhóm 2 gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự, quân y, phòng không không quân hệ kỹ sư hàng không…

Về chỉ tiêu, đầu tháng 3/2022, Ban chỉ huy Bộ quốc phòng sẽ ra thông báo để thí sinh nắm rõ.

Từng bị Covid-19 có được vào trường quân đội?

Đại tá, TS Vũ Xuân Tiến cho hay, theo quy định của Bộ Quốc phòng, các trường vẫn tuyển sinh thí sinh đạt sức khỏe loại 2, kể cả vấn đề răng miệng.

Dù vậy, ông lưu ý thí sinh cần chắc chắn răng của mình đạt loại 2 theo Thông tư 16 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.

"Việc này sẽ được đánh giá ở thời điểm sơ tuyển. Nếu em đạt tiêu chuẩn, ban chỉ huy quân sự cấp huyện sẽ làm hồ sơ để em dự tuyển, gửi về trường. Trường tiến hành thẩm định. Nếu chính xác, trường thông báo bằng văn bản để em đăng ký xét tuyển. Khi em trúng tuyển, bệnh viện trong quân đội khám phúc tra, nếu sức khỏe vẫn đạt, em nhập học", ông Tiến trả lời.

Với những thí sinh băn khoăn vì vừa điều trị khỏi Covid-19 có ảnh hưởng gì đến buổi khám sức khỏe ứng tuyển vào trường quân đội không thì Đại tá Vũ Xuân Tiến cho biết chỉ cần đến lúc khám, học sinh đủ tiêu chuẩn về sức khỏe thì được tham gia xét tuyển vào trường quân đội bình thường.

Các trường công an sẽ áp dụng 3 phương thức tuyển sinh năm 2022, trong đó có phương thức kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả bài thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức.