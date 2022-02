Tuyển sinh công an 2022: Bài thi đánh giá năng lực, quy định chiều cao mới của Bộ Công an thế nào?

Các trường công an sẽ áp dụng 3 phương thức tuyển sinh năm 2022, trong đó có phương thức kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả bài thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức.