Miền Bắc rét đậm, khi nào học sinh Hà Nội được nghỉ học?

Theo quy định, nếu nhiệt độ dưới 10 độ C các học sinh mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học ở nhà và nhiệt độ xuống dưới 7 độ C thì học sinh Trung học cơ sở trở lên sẽ được nghỉ để đảm bảo sức khỏe.

Bản tin mới nhất của Trung tâm DBKTTV Quốc gia cho hay, sáng sớm nay (18/12), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực phía Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ ở Hà Nội cũng xuống rất thấp. Ngày 18/12 dự kiến nhiệt độ thấp nhất là 10-12 độ. Nhiều phụ huynh thắc mắc, nhiệt độ xuống quá thấp thì khi nào học sinh Hà Nội sẽ nghỉ học?

Trời rét bao nhiêu độ thì học sinh được nghỉ học?

8h sáng nay, chị Nguyễn Minh Hà (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vội vã đưa con đến trường. Chị cho biết, trời lạnh quá, con gái lớp 1 của chị cuộn tròn trong chăn mãi không chịu dậy đi học dù chuông đồng hồ báo thức đã kêu mấy lần.

“Từ tối hôm qua cháu đã thủ thỉ với mẹ là đi học lạnh lắm, mẹ cho con nghỉ học nhưng chưa nhận được thông tin chính thức từ nhà trường nên tôi không dám cho con nghỉ học.

Nghỉ học một buổi lại sợ con không theo kịp các bạn, nhưng đúng là sáng đèo con đến trường, dù đã mặc chiếc áo khoác dày nhất nhưng tôi vẫn thấy lạnh cứng tay. Thương tụi nhỏ quá”, chị Hà cho biết.

Còn bé Gấu (3 tuổi) con chị Thu Hương (Hà Nội) đã nghỉ học từ 2 hôm trước vì trời lạnh. Quãng đường từ nhà đến trường xa, chị Hương lo con ốm nên cho con nghỉ ở nhà luôn.

“Nhà có ông bà, trời lại lạnh quá nên dù nhà trường chưa thông báo cho học sinh nghỉ học tôi cũng chủ động cho bé con ở nhà. Tụi nhỏ rất nhạy cảm thời tiết, không may cháu ốm là cả nhà cùng mệt nên khi tôi đề nghị cho cháu ở nhà, ông bà ồng ý ngay”, chị Hương nói.

Liên quan đến vấn đề trên đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Sở GD&ĐT Hà Nội đã có quy định rất rõ về việc học sinh nghỉ học nếu trời quá lạnh.

Theo đó, nếu thời tiết dưới 10 độ C các học sinh mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học ở nhà và nhiệt độ xuống dưới 7 độ C thì học sinh Trung học cơ sở trở lên sẽ được nghỉ để đảm bảo sức khỏe".

Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các trường theo dõi tình hình thời tiết để chủ động phương án cho học sinh đến trường.

“Trong điều kiện thời tiết như hiện nay, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Đồng thời, nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở các em mặc đủ ấm để bảo vệ sức khỏe.

Ngoài ra, trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm”, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường có tổ chức bán trú cần đặc biệt quan tâm, đảm bảo đủ thức ăn và thực phẩm sạch, cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt, chế độ ăn hợp lý; chỗ nghỉ trưa ấm áp; chuẩn bị đủ cơ số thuốc theo quy định phục vụ công tác y tế học đường.

Ở một diễn biến khác, ngày 17/12 tại Lạng Sơn đã có 11.095 học sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phải nghỉ do trời rét, nhiệt độ xuống thấp.

Bà Nguyễn Minh Châu - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lạng Sơn cho biết, việc giữ ấm cho học sinh vùng cao trong những ngày này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

“Tình hình thời tiết rét đậm, rét hại như hiện nay, chúng tôi đã yêu cầu các trường hạn chế hoạt động ngoài trời, giờ học thể dục cần bố trí hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Các điểm trường chủ động đảm bảo cơ sở vật chất đủ giữ ấm cho học sinh.

Ngoài ra, các trường có thể điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc buổi học trong những ngày rét đậm, đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Nếu nhiệt độ xuống quá thấp, dưới 10 độ C thì học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ; nhiệt độ dưới 7 độ C thì học sinh THCS, THPT được nghỉ”, bà Châu cho biết.

Không khí lạnh ở Bắc Bộ tăng cường từ hôm nay (18/12) Không khí lạnh tăng cường từ hôm nay khiến cho nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm, trời rét đậm rét hại, dự báo sẽ kéo dài đến khoảng ngày 20/12. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có nơi mưa to.

Hoàng Thanh