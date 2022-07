'Nóng' Kaito Kid tiên tri đề Văn, 3 năm 'đoán trúng như thần': Thừa nhận chỉ 'ăn may'

Ngay sau khi các sĩ tử tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc buổi thi môn ngữ văn, mạng xã hội lan truyền mạnh nội dung tiên tri đề 3 năm đoán trúng như thần của một tài khoản mạng có tên Kaito Kid

Đề thi chính thức môn văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc môn thi Văn, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng có hay không chuyện đề thi môn Văn bị lộ khi trước khi buổi thi kết thúc thời gian theo quy định, nhiều trang mạng xã hội đã đưa ra nhận định về việc đề thi môn Văn năm nay sẽ trúng vào tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu.

Cụ thể, một tài khoản khá nổi tiếng trên mạng xã hội tên Kaito Kid với hơn 150.000 người theo dõi cũng đăng bài: "Cuối cùng thì màn trình diễn ảo thuật đã kết thúc. Đề thi chính là CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA của Nguyễn Minh Châu nha mọi người. Chúc mọi người ngày mai thi tốt nha".

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh tiên tri đề thi môn văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bài viết này thu hút hơn 63.000 lượt bình luận, 18.000 lượt chia sẻ và hơn 115.000 lượt thích.

Và quả đúng như nhận định của tài khoản này, đề thi tốt nghiêp THPT môn Ngữ Văn trúng câu nghị luận văn học 5 điểm vào bài Chiếc thuyền ngoài xa.

Nói về nghi vấn lộ đề thi môn Văn, ông Nguyễn Sơn Minh - giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục - Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết nhận được thông tin, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và sẽ thông tin lại sau.

Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy liên tục 3 năm qua, Kaito Kid đã đoán trúng liên tiếp đề thi khiến netizen ngỡ ngàng

Trước nghi vấn của dư luận, cách đây ít phút, tài khoản mạng xã hội tên Kaito Kid đã đăng tải nội dung giải thích: “Vài giờ qua có thông tin về việc điều tra lộ đề, nhưng lại có nhắc đến mình. Mình thấy có lẽ mọi người đã đi quá xa rồi đó. Vì mình không hề liên quan đến việc lộ đề ở đây.

Vì mình mới là sinh viên thôi và việc đoán đề mình chỉ dựa trên những tác phẩm của những năm trước đã ra thi và với tình hình học tập của mấy bạn học sinh hiện tại để đưa ra dự đoán tác phẩm có khả năng cao sẽ ra thi nhất trong THPT, chứ mình không hề liên quan đến việc lộ đề ở đây.

Vì tất cả tác phẩm mình đăng chỉ là do dự đoán của mình. Và việc đoán chính xác 3 tác phẩm liên tiếp có lẽ do mình may mắn. Như hôm qua, mình cũng phân vân sẽ chọn "Ai đã đặt tên cho dòng sông" hay "Chiếc thuyền ngoài xa" để đăng lên phỏng đoán. Nhưng vì "Ai đã đặt tên cho dòng sông" đã ra đề minh họa của năm trước rồi nên mình chọn "Chiếc thuyền ngoài xa". Nên hi vọng mọi người đừng đẩy sự việc đi quá xa, sẽ ảnh hưởng đến mình đó ạ”.

Kaito Kid là ai?



Kaito Kid thực chất là một nhân vật có nguồn gốc từ trong truyện tranh trinh thám nổi tiếng Conan. Trong truyện, Kaito Kid là một siêu trộm nổi tiếng chuyên thực hiện các phi vụ trộm.



Tài năng của Kaito Kid là khả năng làm ảo thuật. Hiếm có siêu trộm nào có thể dễ dàng vượt qua vòng vây của cảnh sát như Kaito Kid. Ngoài ra, Kaito Kid còn có khả năng hóa trang thần sầu.



Trang fanpage của Kaito Kid hiện đang có hơn 150.000 người theo dõi. Thông tin Kaito Kid đã đoán trúng liên tiếp đề thi Văn 3 năm qua khiến người dùng mạng xã hội sửng sốt.



Năm nay Kaito Kid bật mí Chiếc Thuyền Ngoài Xa sẽ là đề thi môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia năm nay.



Kỳ lạ hơn vào năm 2020 Kaito Kid đã đoán trúng đề Văn là tác phẩm Đất Nước. Còn năm 2021 Kaito Kid thêm một phen làm dân tình hoang mang vì dự đoán Sóng của Xuân Quỳnh sẽ xuất hiện trong đề.



Tuy nhiên, người dùng mạng cũng nhận thấy, việc nhắc tên một tác phẩm trong đề thi chỉ có ý nghĩa tương đối, bởi tài khoản Kaito Kid không đưa ra được nội dung câu hỏi đề là gì, và Chiếc thuyền ngoài xa cũng chỉ là 1 trong số các nội dung của đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2022.

Hoàng Thanh