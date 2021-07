Nếu đầu tháng 8 địa phương chưa hết giãn cách xã hội thì thi tốt nghiệp THPT đợt 2 thế nào?

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày 5-7/8. Trong đó, 1 buổi của ngày 5/8, thí sinh đến làm thủ tục dự thi, còn ngày 6 và 7/8 tổ chức thi.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến ngày càng phức tạp, không chỉ riêng TP.HCM còn nhiều địa phương trên cả nước. Vậy nếu thời điểm thi tốt nghiệp THTP đợt 2 có địa phương chưa hết giãn cách xã hội thì thế nào?

Theo nhiều giáo viên thì đến thời điểm này, không ai có thể chắc rằng hết tháng này chúng ta sẽ khống chế được dịch tại TP.HCM. Việc tổ chức thi vào đầu tháng 8 như lịch dự kiến của Bộ GD&ĐT là rất khó. Vì thế cần tính toán lại thời điểm cho phù hợp.

Không riêng TP.HCM, nhiều tỉnh thành phía Nam cũng rất khó để khẳng định cuối tháng 7 sẽ khống chế được dịch để đầu tháng 8 tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Các tỉnh Đồng Nai, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long… đều có số ca mắc tăng nhanh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thái – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi thì vừa qua địa phương này đã tổ chức thi đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. “Yêu cầu phòng chống dịch được thực hiện triệt để theo phương châm phòng dịch chặt, quy chế nghiêm. Tinh thần này sẽ vẫn được duy trì ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sắp tới.

Chúng tôi rất tin tưởng rằng, với việc xây dựng nhiều phương án, có sự chủ động ứng phó trong từng tình huống thì kỳ thi đợt 2 tại Quảng Ngãi sẽ tổ chức an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT dù thời điểm này đây vẫn là địa phương nóng về dịch bệnh”.

Nói về tình huống thời điểm thi tốt nghiệp THTP đợt 2 có địa phương chưa hết giãn cách xã hội ông Nguyễn Ngọc Thái cho biết: “Bộ GD&ĐT đưa ra mốc dự kiến thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 5, 6 và 7 tháng 8/2021 sau khi trao đổi với các Sở GD&ĐT. Tuy nhiên, lịch thi chính thức sẽ tùy thuộc vào đề xuất cụ thể của các địa phương.

Căn cứ vào mốc thời gian dự kiến mà Bộ GD&ĐT đưa ra, lãnh đạo các Sở GD&ĐT sẽ báo cáo UBND tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình thực tế tại địa phương, có đề xuất cụ thể.

Lịch thi chính thức sẽ được Bộ GD&ĐT quyết định sau khi bàn bạc cụ thể tại cuộc họp với ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố sắp tới nên thí sinh có thể yên tâm, dù thi đợt 1 hay đợt 2 thì quyền lợi của các em cũng vẫn được đảm bảo như nhau”.

Trước đó, Infonet đã đưa tin hiện có hơn 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh, thành phố có nguyện vọng tham dự kỳ thi tốt nghiệp đợt 2.

Về hình thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 thì mỗi Sở GD&ĐT thành lập một hội đồng thi để tổ chức kỳ thi cho các thí sinh đăng ký dự thi tại địa bàn.

Số lượng thí sinh thi đợt 2 chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với đợt 1 nên các giải pháp cũng có thể linh động hơn. Ví dụ, đến thời điểm thi đợt 2, nếu địa phương nào đó chưa đẩy lùi được dịch bệnh hoàn toàn thì có thể chuyển toàn bộ thí sinh sang một địa điểm khác an toàn để tổ chức thi. Việc đi lại, ăn ở của thí sinh sẽ do địa phương lo liệu.

Hoàng Thanh