Nam sinh giành vé vào chung kết Olympia với cách biệt chỉ 5 điểm

Chung kết Olympia 2020: Với chiến thắng ở cuộc thi quý III, Nguyễn Thiện Hải An (Hà Nội) mang cầu truyền hình chung kết năm của Olympia 2021 về trường. Trước đó, cậu lập kỷ lục ở phần thi Khởi động.

Tại cuộc thi quý Đường lên đỉnh Olympia phát sóng chiều 20/6, Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) vượt qua 3 bạn chơi là Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai - Nghệ An), Nguyễn Tấn An (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định) và Trần Danh Nhân (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) để giành vé vào chung kết năm.

Trước đó, Hải An gây ấn tượng khi lập kỷ lục giành 150 điểm ở phần thi Khởi động. Đây là thành tích cao nhất trong lịch sử 21 năm của Olympia.

Năm 2013, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên từng có đại diện vào chung kết năm là Vũ Hoàng Sơn.

Nguyễn Thiện Hải An có màn thể hiện thuyết phục ở trận thi Olympia quý III.

Ở phần thi Khởi động, Hải An có màn thể hiện tốt nhất với 8 điểm 10, hơn người xếp cuối đoàn leo núi là Viết Hà 40 điểm.

Sau một hàng ngang và hình ảnh gợi ý ở phần thi Vượt chướng ngại vật được lật mở, lần lượt Danh Nhân, Viết Hà nhấn chuông xin trả lời từ khóa. Với đáp án “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”, Viết Hà từ vị trí cuối cùng vươn lên dẫn đầu với 130 điểm. Lúc này, Hải An có 80 điểm.

Trải qua 4 thử thách ở phần thi Tăng tốc, Viết Hà tiếp tục có lợi thế với điểm số 260. Hải An bám sát với 200 điểm.

Viết Hà lựa chọn an toàn ở phần thi Về đích với câu 10, 10 và 20 điểm. Trả lời đúng 2/3 câu, nam sinh có 290 điểm.

Trước khi bước vào phần chơi của mình, Hải An nhấn chuông cướp điểm từ Viết Hà nhưng không thành công. Với 195 điểm, nam sinh chọn gói câu hỏi 20, 30, 30 điểm.

Hải An cho biết cậu tới cuộc thi quý với tinh thần “chơi tất tay” nên chọn ngôi sao hy vọng ở câu thứ 3. Với chiến thuật thông minh, phong thái điềm tĩnh cùng 3/3 câu trả lời đúng, nam sinh Hà Nội vượt qua Viết Hà để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi khi quỹ điểm là 305.

Viết Hà và Hải An có màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở ở cuộc thi quý.

Những phút cuối cuộc thi là màn đấu trí nghẹt thở giữa Hải An và Viết Hà. Tận dụng sai lầm từ bạn chơi, Viết Hà cướp điểm thành công và một lần nữa vươn lên dẫn đầu với 320 điểm.

Tuy nhiên, Hải An mới là người chiến thắng khi trả lời đúng câu hỏi cuối cùng để nâng quỹ điểm lên 325.

Ngay khi MC công bố đáp án, Viết Hà cùng nhiều cổ động viê trên khán đài bật khóc vì tiếc nuối. Sau phút ăn mừng và hét lớn “Khoa học Tự nhiên”, Hải An chạy sang an ủi bạn chơi vừa vụt mất chiến thắng trong gang tấc.

Ở trận chung kết năm, Hải An sẽ đối đầu với Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) - nhất quý I với 375 điểm, Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) - nhất quý II với 295 điểm và một đối thủ chưa lộ diện.

Viết Hà bật khóc vì vụt mất tấm vé vào chung kết năm. Hải An nhiều lần quay sang an ủi bạn chơi.

Trước khi tham dự Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Thiện Hải An từng tham gia nhiều cuộc thi trí tuệ trên truyền hình.

Cậu từng giành vị trí á quân ở chung kết cuộc thi Chinh phục mùa 3 của VTV. Cậu được coi là kỷ lục gia của chương trình khi trả lời 28 câu hỏi trong vòng 60 giây.

Hải An còn giành được nhiều thành tích trong học tập như huy chương đồng vòng Mùa thu, kỳ thi Toán học không biên giới; huy chương vàng (Hạng Prize - đạt điểm tuyệt đối cao nhất của cuộc thi) vô địch Toán cấp trung học Australia mở rộng; huy chương vàng kỳ thi Toán ở Mỹ; giải nhất môn Hóa học/Khoa học Học sinh giỏi thành phố. Ngoài ra, cậu còn giành giải Nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do MYC Canada tổ chức lần thứ 32.

Theo zingnews.vn