Khi nào học sinh, sinh viên trở lại trường?

Nhiều tỉnh cho học sinh quay lại trường

Theo tổng hợp của Bộ GD&ĐT, có 25 tỉnh, thành cho 100% học sinh đến trường học trực tiếp, gồm: Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và Bắc Ninh.

Một số tỉnh, thành khác cũng đưa ra kế hoạch cho học sinh trở lại trường vào tuần này.

Theo đó, Đắk Lắk cho biết tổ chức dạy học từ ngày 4/10, cho phép trẻ vùng xanh tới trường.

Cụ thể, đối với các địa phương được xác định “vùng xanh”, bậc mầm non cho phép trẻ 5 tuổi được đến lớp để học tập với điều kiện giáo viên và trẻ đều đang cư trú tại “vùng xanh”. Trẻ em các độ tuổi khác tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Từ cấp tiểu học trở lên, học sinh được đến trường với điều kiện giáo viên, học sinh đều đang cư trú tại “vùng xanh”.

Đối với các địa phương thuộc “vùng vàng”, “vùng cam”, “vùng đỏ”, bậc mầm mon tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Từ cấp tiểu học trở lên, các trường tiếp tục dạy học bằng hình thức gián tiếp (trực tuyến, truyền hình, hướng dẫn giao bài tại nhà).

Ảnh minh họa

Trong khi đó, TP.Hà Nội dù có nhiều huyện ngoại thành thuộc "vùng xanh" đề nghị và sẵn sàng mọi phương án cho học sinh trở lại trường nhưng thành phố hiện vẫn quyết định cho tất cả học sinh tiếp tục học trực tuyến và chưa đưa ra bất cứ phương án nào trong việc cho học sinh trở lại trường trong tháng 10.

Còn tại TP.HCM dự kiến, Trường THCS-THPT Thạnh An (TPHCM), là một trong những trường đầu tiên tại TPHCM đề xuất cho học sinh trở lại trường học trực tiếp sau hơn 5 tháng tạm dừng để phòng dịch.

Ông Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM), cho biết, trường đang chuẩn bị các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch và đề xuất ngày 11/10 đón học sinh trở lại trường. “Theo tiêu chí đánh giá của ngành y tế, Trường Thạnh An đạt 95 điểm theo thang điểm 100”, ông Ngọc nói.

Sinh viên khi nào đến trường?

Đến thời điểm này, đa số các trường ĐH tổ chức khai giảng năm học mới, lễ tốt nghiệp cho sinh viên dưới hình thức trực tuyến.

Theo TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường ĐH FPT, cho biết, 3 cơ sở chính của trường tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM đều chưa có kế hoạch mở cửa trở lại.

ĐH Mỏ Địa chất cho biết, trường chưa có kế hoạch cho sinh viên đi học tập trung trong tháng 10 mà tiếp tục đào tạo trực tuyến.

Với sinh viên năm đầu vào đại học các em sẽ bắt đầu học trực tuyến từ tháng 10 và chỉ quay trở lại trường khi có quyết định của thành phố.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, cho biết dù TP.HCM đã cho phép một số ngành nghề hoạt động trở lại và có thể ngày càng nới lỏng giãn cách nhưng đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để triển khai dạy học trực tiếp với các trường đại học.

TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Công tác Chính trị Sinh viên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho hay, kế hoạch đón sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp phụ thuộc quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

Sinh viên các trường ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước, thậm chí tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có cả sinh viên từ các địa phương phía Nam, nên kế hoạch cho sinh viên sớm quay trở lại trường rất khó khả thi.

Lãnh đạo nhiều trường đại học cùng chung nhận định rằng sinh viên các trường ĐH tại Hà Nội đến từ nhiều tỉnh, thành đang có dịch nên học tập trung trong thời điểm này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hoàng Thanh