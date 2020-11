Cô giáo Việt Nam vinh dự vào top 10 giáo viên toàn cầu

Ngày 11/11, Tổ chức Varkey Foundation công bố top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020. Trong danh sách này có cô giáo Hà Ánh Phượng của Việt Nam.

Cô giáo người Mường Hà Ánh Phượng là giáo viên Tiếng Anh của Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ, cô là người Việt Nam duy nhất được tổ chức Varkey Foundation công bố nằm trong top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020.

Giải thưởng này được coi như “giải Nobel” về giảng dạy để ghi nhận công lao nổi bật của giáo viên trên toàn thế giới.

Để giúp học trò phát triển ngoại ngữ, tìm hiểu về văn hóa các nước khác, cô giáo người Mường thường xuyên tổ chức các lớp học xuyên biên giới. Ở đó, nhờ công nghệ, cô kết nối lớp học của mình với các trường học trên khắp thế giới.

Cô giáo Việt Nam đầu tiên vào top 10 giáo xuất sắc viên toàn cầu.

Là "giáo viên đổi mới 4.0", cô Phượng còn hợp tác với các giáo viên Tiếng Anh ở châu Á, châu Phi, châu Âu và Mỹ để kết nối những học trò người dân tộc thiểu số với bạn bè quốc tế. Vì thế, Global Teacher Prize đánh giá cô Phượng là "giáo viên toàn cầu".

Ở địa phương, cô giáo Hà Ánh Phượng luôn được nhắc đến là giáo viên trẻ nhiều sáng kiến và sáng tạo đột phá trong giáo dục, được báo cáo tại các hội thảo quốc tế Viettesol. Mô hình lớp học xuyên biên giới và các dự án quốc tế của cô đã đem học sinh kết nối với quốc tế để trở thành những công dân toàn cầu, từng bước chứng minh rằng “giáo dục là không giới hạn”.

Với nỗ lực và sáng tạo không ngừng, năm 2019, cô Ánh Phượng nhận Giấy khen trong phong trào thi đua “Đổi mới và sáng tạo trong dạy và học”của Sở GDĐT Phú Thọ.

Cô giáo Hà Ánh Phượng

Năm 2020, cô đạt học bổng toàn phần của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ SEAYLP dành cho giáo viên và được công nhận là chuyên gia giáo dục sáng tạo của tập đoàn Microsoft (MIE Expert).

Cũng trong năm học 2019-2020, dự án quốc tế “SAY NO TO PLASTIC STRAW” của nhóm học sinh do cô hướng dẫn đạt top 150 sản phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi Dạy học sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin do Bộ GDĐT phối hợp với tập đoàn Microsoft tổ chức.

Cho đến nay, nỗ lực và thành quả của cô giáo Hà Ánh Phượng cùng học trò của mình đã và đang góp phần truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ Việt Nam trên hành trình khám phá, khẳng định bản thân, cống hiến cho cộng đồng.

Hiện tại, cô giáo Hà Ánh Phượng đang phát triển mô hình lớp học xuyên biên giới hỗ trợ những học sinh trực tiếp tại lớp học. Cô sẽ phát triển kênh Youtube để dạy miễn phí cho học sinh cả nước, đặc biệt là học sinh lớp 12. Đồng thời, cô tiếp tục chia sẻ cho đồng nghiệp về phương pháp dạy học cũng như việc ứng dụng các công cụ công nghệ thông tin vào dạy học.

Varkey Foundation là quỹ từ thiện toàn cầu, tập trung phát triển giáo dục cho trẻ em kém may mắn, được doanh nhân người Ấn Độ Sunny Varkey thành lập năm 2010.



Quỹ hỗ trợ nâng cao năng lực giáo viên toàn cầu thông qua đào tạo giáo viên, hiệu trưởng ở các nước đang phát triển, triển khai các chương trình, dự án giáo dục, tiến hành nghiên cứu để hỗ trợ phát triển chính sách giáo dục tại các nước trên thế giới.



Năm 2014, Varkey Foundation thành lập giải thưởng Giáo viên Toàn cầu nhằm vinh danh những nhà giáo đóng góp lớn, có sức ảnh hưởng trong ngành giáo dục. Giải thưởng cho người thắng cuộc là 1 triệu USD.

Hoàng Thanh