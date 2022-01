Cách viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 đúng chủ đề, quy định dự thi

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022 đã chính thức được triển khai ở nhiều tỉnh thành. Các em học sinh hãy nắm vững thể lệ và chủ đề năm nay để có một bài dự thi tốt nhất nhé!

Hơn 50 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) đề tổ chức định kỳ hằng năm cuộc thi Viết thư Quốc tế dành cho thiếu niên nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và thúc đẩy tư duy sáng tạo của các em.

Cuộc thi cũng tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ. Đồng thời giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Năm 2022, Cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề là: “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu” (tiếng Anh: “Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis”).

Chủ đề cuộc thi năm nay gắn với hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP26 vừa được diễn ra tại Glasgow, Vương quốc Anh. Hội nghị lần thứ 26 với sự tham gia của nhiều nguyên thủ, lãnh đạo của nhiều quốc gia để thảo luận, đưa ra các quyết tâm chính trị, các giải pháp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan. Việc lựa chọn chủ đề của Cuộc thi quốc tế lần thứ 51 gắn với các vấn đề nóng tại Hội nghị COP26 để tạo cơ hội cho giới trẻ nói lên suy nghĩ, mong muốn của mình trước vấn đề toàn cầu về khủng hoảng khí hậu, kỳ vọng vào những hành động thực tiễn đối với các nhà lãnh đạo các quốc gia trong việc giải quyết các khủng hoảng khí hậu.

Với chủ đề năm nay, các em học sinh nên dành thời gian tìm hiểu về vấn đề biến đổi khí hậu cũng như tác động của nó trên toàn cầu nói chung và khu vực mà em đang sinh sống nói riêng.

Các em cũng có thể tiếp cận các kênh thông tin chính thống để tìm hiểu xem các quốc gia đã ứng phó với biến đổi khí hậu như thế nào, những cách chống biến đổi khí hậu hiệu quả. Từ đó liên hệ tới thực tiễn bản thân xem em có thể làm gì để góp phần vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Cuối cùng các em hãy lựa chọn nhân vật có tầm ảnh hưởng tới việc xử lý vấn đề khủng hoảng khí hậu để gửi gắm tâm tư, nguyện vọng. Ví dụ về những người có tầm ảnh hưởng tới vấn đề này có thể là chính khách (nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo tổ chức quốc tế), nhà hoạt động vì môi trường, nhà khoa học có phát minh liên quan bảo vệ môi trường,...

Chủ đề viết thư UPU lần thứ 51 liên quan vấn đề khủng hoảng khí hậu.

Thể lệ viết thư UPU lần thứ 51:

Đối tượng tham gia cuộc thi là các em học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi.

Quy định về bài thi: Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ. Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám khảo chấm bản tiếng Việt.

Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy. Bài đánh máy vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ. Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại.

Trong nội dung bài dự thi, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình.

Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết.

Bài dự thi không đưa lên báo chí, truyền hình hoặc mạng xã hội khi Ban Tổ chức chưa công bố giải thưởng.

Ở Giải quốc gia, các học sinh giành giải Nhất, Nhì sẽ được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”. Giải Nhất sẽ được trao 5 triệu đồng; giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng; giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao các giải Đồng hành, giải Tập thể.

Ở Giải quốc tế, bức thư giành giải Nhất Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức Quốc gia gửi nguyên văn kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU. Nếu giành giải quốc tế, học sinh sẽ được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm tặng thưởng: Giải Nhất 30 triệu đồng; giải Nhì 20 triệu đồng; giải Ba 15 triệu đồng; giải Khuyến khích 10 triệu đồng.

Các thông tin chính thức về cuộc thi có thể tìm hiểu trên: Trang Fanpage chính thức của cuộc thi: Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU Việt Nam; website chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông (www.mic.gov.vn - chuyên trang về cuộc thi viết thư quốc tế UPU); website chính thức của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (www.vnpost.vn - chuyên mục Viết thư UPU); website chính thức của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (www.thieunien.vn).

Hải Đăng