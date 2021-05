Các câu hỏi tình huống hóc búa test IQ, EQ của Apple và Microsoft

Bạn đã chuẩn bị rất tốt cho buổi phỏng vấn tuyển dụng sắp tới và hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình? Thế nhưng, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và các kỹ năng xã hội có lẽ vẫn là chưa đủ. Rất có thể người tuyển dụng đang kiếm tìm ở bạn một tố chất đặc biệt nào đó, vượt ra khỏi tất cả những giới hạn và khuôn mẫu thông thường.

Dưới đây là một số câu hỏi bất ngờ từ nhà tuyển dụng Apple và Mircosoft đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Bạn sẽ phát hiện ra rằng, đôi khi, sáng tạo một chút, hài hước một chút, và suy nghĩ khác biệt một chút lại chính là bí quyết giúp bạn thành công!

Câu 1

Bạn đang lái xe trong đêm tối khi trời nổi cơn giông và gió giật liên hồi. Bên ngoài, mưa bắt đầu trút xuống xối xả. Đúng lúc đó, bạn gặp ba người đang đứng đợi xe buýt ở điểm chờ ven đường. Một người trong số đó là bà cụ già ốm yếu, một người là ân nhân từng cứu sống bạn trước đây, và người cuối cùng là cô gái bạn vẫn thầm thương trộm nhớ.

Nếu trên xe chỉ còn lại duy nhất một chiếc ghế trống, bạn sẽ quyết định để ai được lên xe?

Một nhà tuyển dụng đã từng dùng câu hỏi này để tìm ra ứng viên xứng đáng. Và đây là câu trả lời xuất sắc nhất: "Tôi sẽ đưa chìa khóa cho ân nhân để ông ấy lái xe và đưa cụ già tới bệnh viện. Sau đó, tôi ở lại chờ xe buýt cùng với cô gái trong mơ của mình".

Câu 2

Nhà tuyển dụng gọi người phục vụ mang tới một tách cà phê. Sau đó, ông giữ tách cà phê trước mặt ứng viên và hỏi: "Cái gì đứng trước anh vậy?" (What is before you?)

Rất nhanh chóng, ứng viên trả lời: "Trà!" (Tea). Người này ngay lập tức được lựa chọn vào vị trí tuyển dụng.

Tại sao lại như vậy? Chữ "Anh/Bạn" trong tiếng Anh là "You", đồng âm với chữ "U" trong bảng chữ cái. Tương tự, chữ "Trà" (Tea) đồng âm với "T". Trên bảng chữ cái tiếng Anh, "T" đứng trước "U". Người ứng viên trong tình huống này đã thể hiện cách tư duy sáng tạo, vượt ra khỏi những lối mòn thông thường.

Câu 3

Nhà tuyển dụng: "Trước khi bắt đầu, hãy cho tôi biết anh muốn được trả lời 10 câu hỏi dễ, hay là 1 câu hỏi thật sự khó? Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng!"

Ứng viên: "Lựa chọn của tôi là 1 câu hỏi thật sự khó".

Nhà tuyển dụng: "Vậy chúc anh may mắn. Còn bây giờ, hãy cho tôi biết cái gì có trước, Ngày hay Đêm?".

Ứng viên (trả lời rất nhanh): "Đó là Ngày, thưa ngài".

Nhà tuyển dụng: "Tại sao?".

Ứng viên: "Xin lỗi, ngài đã hứa là sẽ chỉ hỏi tôi MỘT câu hỏi thôi mà!".

Và tất nhiên, anh đã được nhận nhờ sự nhanh trí và dí dỏm của mình.

Câu 4

Dưới đây là câu hỏi từng được nhà tuyển dụng Apple đưa ra: Trên bàn có 3 chiếc hộp, một chiếc đựng riêng táo, một chiếc đựng riêng cam, và chiếc còn lại chứa cả cam và táo. Tuy nhiên, nhãn mác trên cả 3 chiếc hộp lại nhầm lẫn và không phản ánh chính xác loại quả được cất bên trong đó.

Ví dụ, hộp ghi "táo" có thể chứa cả táo và cam, hoặc cũng có thể chỉ chứa cam. Nếu bạn được phép mở một chiếc hộp bất kỳ mà không được nhìn vào nhãn mác hay bên trong nó, sau đó lấy ra một quả trong đó. Khi nhìn vào loại quả này để biết nó là cam hay táo, bạn có thể dán lại nhãn mác của cả 3 chiếc hộp sao cho chính xác không?

Câu hỏi này đã khiến không ít người bối rối và khó có thể tìm ra cách trả lời hợp lý. Tuy nhiên, nếu đọc thật kỹ và cân nhắc đến những yếu tố mà câu hỏi không giới hạn bạn, bạn sẽ tìm ra đáp án.

Nhãn mác trên cả 3 chiếc hộp đều không chính xác, và bạn cũng không được phép nhìn thấy các loại quả bên trong hộp, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không được phép… ngửi để biết rằng hộp chứa những loại quả nào.

Khi đó, bạn chỉ cần tìm nhãn mác đúng với loại quả bên trong hộp ấy và đổi chỗ hai nhãn mác còn lại cho nhau.

Theo Helino