Những ngày qua, vụ clip cháu bé bị nhét giẻ vào miệng tại một lớp mầm non ở Thái Bình vẫn đang gây xôn xao dư luận.

Nhiều phụ huynh phẫn nộ cho rằng phải xử lý nghiêm những cơ sở giáo dục thế này, không thể để xảy ra việc học sinh bị bạo hành dã man thế được.

Một số người khác cho rằng sự việc diễn ra ở trường mầm non tư thục thì cần xem xét về giấy tờ pháp lý của cơ sở giáo dục này, đồng thời xem xét trình độ nghiệp vụ của người trong clip.

Trường hợp cơ sở giáo dục này hoạt động chui, trái phép hoặc giáo viên không có trình độ chuyên môn phù hợp thì cần phải đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm những người vi phạm.

Trường hợp cơ sở đủ điều kiện hoạt động nhưng để xảy ra mất an toàn cho trẻ em thì cũng cần đình chỉ hoạt động để kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể và cá nhân theo quy định pháp luật.

Bà Trần Thị Huyền - Phó Trưởng Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo Phòng GD&ĐT TP.Thái Bình xác minh, báo cáo sự việc cụ thể.

Đáng chú ý, bà Huyền khẳng định, từ đầu tháng 5 tới nay, Sở chưa có văn bản cho phép các cơ sở giáo dục hoạt động đón trẻ đi học trở lại. Vậy nhưng sự việc trên xảy ra trong khoảng thời gian này. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ việc cơ sở này có hoạt động chui không để từ đó có căn cứ xử lý.

Bộ GD-ĐT đề nghị xử lý nghiêm vụ “cô giáo” nhét giẻ vào miệng học sinh

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Infonet, đại diện Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT) cho biết hiện tại đã yêu cầu Sở GD&ĐT Thái Bình phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc.

Ngay sau khi có kết quả xác minh phải có hình thức xử lý nghiêm với cơ sở giáo dục mầm non này chứ không để vụ việc kéo dài gây bức xúc dư luận.

“Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn cho trẻ tại các trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Quan điểm của Bộ GD&ĐT là nếu cơ sở giáo dục vi phạm sẽ xử lý nghiêm, không có ngoại lệ”, ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non cho hay.

Trước đó, Infonet đã đưa tin trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh một cháu bé giãy giụa khóc khi một người phụ nữ có hành vi dùng một tay giữ tay cháu và một tay khác nhét giẻ vào miệng.

Đây là lớp học mầm non tư thục có tên Sao Việt (số 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) chịu sự quản lý của Phòng GD&ĐT thành phố Thái Bình.

Theo lời chị Ngân (mẹ bé trai trong clip) hiện vợ chồng chị đã có 2 người con, con gái đầu năm nay 4 tuổi. Do bận công việc nên sau khi sinh con thứ 2 được 8 tháng vợ chồng chị quyết định gửi con vào trường mầm non tư thục để đi làm.

Chị Ngân cho biết đi học về cháu cũng hay khóc, thậm chí đêm còn giật mình nhưng khi hỏi cô giáo thì cô cho biết ở lớp cháu vẫn ngoan.

“Đến ngày 27/6 vừa rồi tôi được xem clip con trai bị cô giáo nhét giẻ vào miệng do chính một cô giáo khác trong trường mầm non quay lại, nhìn con tôi xót xa vô cùng, ngay lập tức tôi làm đơn trình báo công an”, chị Ngân nói.

Hiện lớp mầm non tư thục này đã bị đình chỉ hoạt động để phục vụ điều tra.

Hoàng Thanh