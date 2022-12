Dù giảm sâu những CSGT Hà Nội vẫn xử lý hơn 17 nghìn tài xế "ma men" vị phạm ATGT

Ngày 30/12, tại Hội nghị thông tin về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, năm 2022, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn Thủ đô. Qua đó góp phần duy trì ổn định tình hình trật tự ATGT, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu so với cùng kỳ 2019. Cụ thể, giảm 460 vụ, giảm 97 người chết và 213 người bị thương.

Toàn cảnh buổi hội nghị.

Trong buổi Hội nghị này, Đại tá Trần Đình Nghĩa cũng thông tin: "Năm qua, CSGT Hà Nội đã dẫn và bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 500 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ, khách quốc tế và các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là dịp diễn ra Sea Games 31.

Ngoài ra, lực lượng CSGT - Công an TP Hà Nội còn phối hợp với các lực lượng giải quyết tốt các vấn đề phức tạp ATGT nói riêng, ANTT nói chung trên địa bàn Thủ đô như các vụ tập trung đông người, cháy nổ, mưa bão gây cản trở, ảnh hưởng về trật tự ATGT".

Từ đó, Đại tá Trần Đình Nghĩa nhận định: Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị đổi mới công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, TNGT.

Riêng về xử lý chuyên đề nồng độ cồn trong năm qua, CSGT Hà Nội đã xử lý 17.216 trường hợp, tăng 8.822 trường hợp với với cùng kỳ; vi phạm tốc độ 6.738 trường hợp, tăng 3.540 trường hợp; Xử lý chở hàng hoá quá tải là 4.679 trường hợp… tạo chuyển biến mạnh mẽ trong dư luận.

Bên cạnh đó, chủ động kịp thời đề xuất khắc phục 4.445 đầu việc góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Cũng trong buội Hội nghị này, Đại tá Trần Đình Nghĩa khẳng định, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí từ đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT của người tham gia giao thông.

Thông qua công tác đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát trên tuyến đường, địa bàn quản lý, các tổ CSGT, các tổ công tác đặc biệt 141 đã phát hiện 985 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đồng thời bắt giữ hơn 1.000 trường hợp vi phạm, thu giữ hàng chục nghìn tang vật các loại.

Ngoài ra còn thay đổi công tác nghiệp vụ hoá trang các tổ công tác 141 kịp thời bắt giữ các trường hợp thanh thiếu niên chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên đường góp phần đảm bảo trật tự ATGT.

Với kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2022, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội được Chủ Tịch nước tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc, UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua và nhiều bằng khen.

Ngoài ra, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cũng thông tin thêm, trong năm 2023, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp đồng bộ đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn. Trọng tâm là công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, chuyển biến toàn diện văn hoá ứng xử trong cán bộ, chiến sĩ CSGT, xây dựng hình ảnh đẹp, uy tín của người CSGT Thủ đô.

"Việc các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền, thông tin kịp thời các chuyên đề, các biện pháp, kế hoạch xử lý vi phạm về trật tự ATGT góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trên địa bàn. Qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội, giúp nhân dân hiểu và chia sẻ khó khăn, vất vả của lực lượng CSGT, từng bước xây dựng văn hoá giao thông trên địa bàn Thủ đô", Trưởng phòng CSGT Hà Nội Trần Đình Nghĩa chia sẻ.

Tiến Anh