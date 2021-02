Lời chúc Tết 2021 hay nhất, chúc mừng năm mới Tân Sửu bằng thơ, câu đối

Những lời chúc Tết 2021 hay và ý nghĩa nhất

1. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.

2. Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỉ lần hạnh phúc.

3. Chúc bạn 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công 31536000 giây vạn sự như ý.

4. Chúc mừng năm mới – Chúc bạn luôn: Đong đầy hạnh phúc – Gói trọn lộc tài – Giữ mãi an khang – Thắt chặt phú quý.

5. Chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021. Chúc năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công.

6. Năm hết tết đến kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ.

7. Kính chúc mọi người một năm mới: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

8. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

9. Mùa xuân xin chúc – Khúc ca an bình – Năm mới phát tài – Vạn sự như ý – Già trẻ lớn bé – Đầy ắp tiếng cười – Trên mặt ngời ngời – Tràn đầy hạnh phúc – Xuân đến hy vọng – Ấm no mọi nhà – Kính chúc ông bà – Sống lâu trăm tuổi – Kính chúc ba mẹ – Sức khoẻ dồi dào – Đôi lứa yêu nhau – Càng thêm nồng ấm – Các em bé nhỏ – Học giỏi chăm ngoan – Chúc Tết mọi người – Năm mới hoan hỉ – Gặp nhiều niềm vui.

10. Năm hết Tết đến – Chúc ông chúc bà – Chúc cha chúc mẹ – Chúc cô chúc cậu – Chúc chú chúc dì – Chúc anh chúc chị – Chúc luôn các em – Chúc cả các cháu – Dồi dào sức khoẻ – Có nhiều niềm vui – Tiền xu nặng túi – Tiền giấy đầy bao – Đi ăn được khao – Về nhà người rước – Tiền vô như nước – Tình vào đầy tim – Chăn ấm nệm êm – Sung sướng ban đêm – Hạnh phúc ban ngày – Luôn luôn gặp may – Tràn đầy hạnh phúc.

11. Năm mới Tết đến – Rước hên vào nhà – Quà cáp bao la – Mọi nhà no đủ – Vàng bạc đầy tủ – Gia chủ phát tài – Già trẻ gái trai – Sum vầy hạnh phúc – Cầu tài chúc phúc – Lộc đến quanh năm – An khang thịnh vượng.

12. Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho trọn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý, Hứng cho tròn An Khang, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc.

13. Mừng 2020 phát tài phát lộc/ Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ/ Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới/ Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa/ Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng

14. Năm mới đến rồi, chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắt son với phở.

15. Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 Biển cả tình thương, 1 Đại dương tình bạn, 1 Điệp khúc tình yêu, 1 Người yêu chung thủy, 1 Sự nghiệp sáng ngời, 1 Gia đình thịnh vượng. – Chúc năm mới cả gia đình bạn vạn sự như ý, Tỉ sự như mơ, Triệu triệu bất ngờ, Không chờ cũng đến!

Ảnh minh họa

Những câu đối chúc mừng năm mới

1. Ðắp gốc cây cao, Tết đến thắp hương thơm đèn sáng - Khơi nguồn nước mát, Xuân về dâng trái ngọt hoa thơm.

2. Giao thừa hái lộc, cung kính ông bà, rượu rót đôi ly, nghe lời chúc - Mồng một đơm hoa, nhớ ơn cha mẹ, trà dâng ba chén, nhận lì xì.

3. Đón xuân mới, Dân tộc vững tin, một lòng đoàn kết - Mừng xuân về, Đất nước vững vàng, tiếp tục vươn xa.

4. Xuân vẫn còn dài, hướng đến tương lai vùng đất mới - Tết dù đã ngắn, quay nhìn dĩ vãng cảnh người xưa.

5. Tối ba mươi khép cánh càn khôn, ních chặt lại kẻo Ma Vương đưa quỷ vào - Sáng mùng một lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ đón xuân vào.

6. Tết đã bao giờ, sau trước ngàn lần Tết lại Tết - Xuân không có tuổi, đi về muôn thuở xuân càng xuân.

7. Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc - Đời vui, sức khỏe, Tết an khang.

8. Trời thêm tuổi mới, người thêm thọ - Xuân khắp dương gian, phúc khắp nhà.

Ảnh minh họa

9. Chúc Tết đến trăm điều như ý - Mừng xuân sang vạn sự thành công.

10. Tết trong nhà, Tết ra ngoài phố - Lộc trên trời, lộc xuống nhân gian.

11. Xuân an khang đức tài như ý - Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên.

12. Trai gái cười vui mừng đón Tết - Trẻ già hoan hỉ đón xuân sang.

13. Ngày xuân hạnh phúc bình an đến - Năm mới vinh hoa phú quý về.

14. Phúc rạng rỡ niềm vui tươi hy vọng - Lộc đủ đầy no ấm suốt quanh năm.

15. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ - Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh.

16. Cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu - Chúc trong gia quyến được an khang.

17. Mai vàng nở rộ mừng năm mới - Đào hồng khoe sắc đón xuân sang.

18. Trời thêm năm tháng người thêm tuổi - Xuân khắp đất trời phúc khắp nhà.

19. Tân xuân như ý vạn điều vui - Tân Sửu phú quý vạn hoa biếc.

20. Đất nước phồn vinh câu chúc Tết - Gia đình hòa thuận thiệp mừng xuân.

21. Tết đến gia đình vui sum họp - Xuân về con cháu hưởng bình an.

22. Cảnh mới, xuân mới nhiều đổi mới - Thêm tài, thêm lộc tất vinh quang.

23. Xuân đáo bình an tài lợi tiến - Mai khai phú quý lộc quyền lai.

24. Thu tới đầy non chen vẻ đẹp - Xuân về khắp chốn ngát hoa thơm.

25. Tết đến rượu ngon đưa mấy chén - Xuân về bút mới thử vài trang.

26. Phúc lộc tài như ý - Nhân lễ nghĩa trí tín.

27. Mùa xuân hoa nở khắp quê hương - Phúc đức an khang đến mọi nhà.

28. Trước thềm năm mới xuân lơ lửng - Bát ngát tình xuân ý tuyệt vời.

29. Đa lộc đa tài đa phú quý - Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm.

30. Bình an trúc lớn nghìn năm biếc - Phú quý nở hoa một đoá hồng.

31. Ngày xuân xanh khe khắc vô tình qua - Nhưng lòng xuân muôn thuở vẫn không già.

32. Mai gọi xuân về lan chịu hạ - Cúc tin thu tới trúc nhờn đông.

33. Nở sắc hoàng mai chiều nguyệt tận - Tươi màu thủy trúc sáng tân xuân.

34. Gió trêu sột soạt tà áo biếc - Trên giàn thiên lý bóng xuân sang.

35. Chào xuân mới nơi nơi đầy bí ẩn - Gặp thời hay chốn chốn rộ hoa thơm.

36. Muôn sắc ngàn hồng đua rực rỡ - Hoa xuân như hứa nở vì ai.

37. Xuân an khang thịnh vượng - Niên phúc thọ niên trường.

38. Cung hỷ phát tài - Tấn tài tấn lộc.

39. Cát tường như ý - Cung chúc tân xuân.

40. Sắc cầm hảo hiệp câu mai trúc - Vĩnh kết đồng tâm chữ đá vàng.

41. Tăng phúc tăng quyền tăng phú quý - Tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa.

42. Sắc xuân tô thắm lòng nhân ái - Hương Tết đượm nồng nghĩa vị tha.

Văn khấn giao thừa ngoài trời Tết Tân Sửu 2021 đúng vị Hành khiển Với văn khấn giao thừa ngoài trời, các bạn cần chú ý khấn đúng tên vị Thiên quan theo từng năm. Năm nay là năm Tân Sửu, vị Thiên quan và người giúp việc là Triệu Vương Hành khiển, Tam thập lục phương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan.

Ngọc Lan (t/h)