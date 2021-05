Biến sân bê tông thành khu vườn vạn người mơ ước

Khu vườn phía đông Los Angeles, Mỹ của Ken Sparks có hàng chục cây ăn quả và các loài thực vật, trong đó có nhiều giống cây phản ánh sự đa dạng của quê hương Twinsburg của anh.

Người đàn ông 37 tuổi cho biết, trong mảnh vườn nhỏ của anh có một số cây trồng mà gia đình từng trồng từ ngày xưa như hoa súng, cây thu hải đường. Điều đó giúp anh nhớ về gia đình, nhớ về tuổi thơ mỗi khi ngắm nhìn khu vườn.

Người nuôi dưỡng tình yêu làm vườn của anh chính là người bà. Từ nhỏ anh đã cùng bà trồng cây quả, rau xanh cho gia đình. Sau này khi bà mất, anh đã trồng cây đào, táo, mận để tưởng nhớ bà.

Sau này, cuộc sống ở thành phố không có nhiều khoảng xanh mà chỉ có sân bê tông nên anh đã cố gắng thay đổi để có môi trường xanh hơn.

Khu vườn của Ken Sparks có nhiều loại trái cây, lương thực như ngô, cà rốt, cải bẹ, bí đao, đậu và cà chua. Anh cũng trồng một số thảo mộc, rau thơm như húng quế xanh châu Phi, rau bạc hà, xen kẽ với chúng là một số loại hoa như hướng dương, hoa oải hương, cây sưa.

Người đàn ông yêu cây xanh chia sẻ: "Loại cây tôi yêu thích là hướng dương. Chúng cao to, cứng cáp, nhiều màu đẹp ngoài màu vàng truyền thống. Ở Los Angeles tôi có thể trồng chúng quanh năm, cây thu hút các loài thụ phấn cần thiết cho quả phát triển. Hoa hướng dương cũng có khả năng làm sạch đất bị ô nhiễm".

Một số hình ảnh tươi xanh về khu vườn của Ken Sparks.

Theo Ken Sparks, có rất nhiều cách sáng tạo để trồng vườn và tận dụng không gian. Bạn có thể trồng trên luống cao hoặc trồng trong chậu, hộp. Một số loại cây chỉ cần diện tích nhỏ để phát triển. Bạn nên lựa chọn cây trồng theo mùa vụ.

Ở California, cây ưa thời tiết mát mẻ được trồng vào mùa thu, mùa đông và đầu mùa xuân, cây trồng ưa thời tiết nóng trồng vào mùa hè. Ví dụ về cây trồng ưa thời tiết mát mẻ là rau diếp, đậu Hà Lan, rau xanh, rau bina, cây trồng mùa hè là ngô, đậu, bí xanh, cà chua.

"Làm vườn là việc thử nghiệm và đôi khi tôi trồng cây trái mùa để xem liệu chúng có thành công hay không", Ken Sparks nói.

Một trong những lý do Ken Sparks mê trồng vườn vì theo anh hương vị của thực phẩm cây nhà lá vườn tươi ngon hơn, an toàn hơn nhiều so với mua ở cửa hàng. Có khu vườn riêng cũng là một liệu pháp giúp bạn thư giãn, tận hưởng cuộc sống.

"Thật tuyệt vời khi bạn gieo hạt, chăm cây và gặt hái phần thưởng sau vụ mùa. Bạn cũng có thể biết chính xác nguồn gốc những bữa ăn của bạn. Tôi trồng theo phương pháp hữu cơ và không dùng thuốc trừ sâu", Ken Sparks cho biết.

Với anh, cả khu vườn là không gian tuyệt vời, một nơi cung cấp thực phẩm cho gia đình và cũng giúp anh nhớ về thời thơ ấu.

Bà mẹ “mát tay” làm vườn sân thượng như nông dân thực thụ Ngắm nhìn khu vườn 100m2 trên sân thượng với nhiều loại rau quả tươi tốt, ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ khả năng trồng trọt mát tay của mẹ đảm Đà Nẵng.

Hoàng Dung (lược dịch)