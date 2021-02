Từ vụ nữ sinh lớp 10 bị bạn trai sát hại: 'Hiếm có bố mẹ nào dạy con yêu đúng hướng'

(Ảnh minh hoạ)

Vụ việc nữ sinh lớp 10 bị bạn trai sát hại ở Hà Nam khiến nhiều người giật mình. Có lẽ nhiều bậc phụ huynh sẽ phải nhìn nhận lại mình xem bản thân nên đối diện, phản ứng thế nào nếu con có người yêu.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thái Hà (Trung tâm trị liệu tâm lý học Thái Hà) thì mỗi chúng ta ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu thương, kể cả một cô bé ở lứa tuổi học sinh.

Có một thực tế xuất hiện ở đa số các gia đình hiện nay là bố mẹ và con cái có những khoảng cách nhất định. Bố mẹ thường bận công việc, không có thời gian chia sẻ cùng con dễ dẫn đến không có tiếng nói chung với con. Vậy nên khi thay đổi về tâm sinh lý hay có tình cảm với bạn khác giới thì con cũng không dễ dàng gì để chia sẻ cùng bố mẹ.

“Tai hại nhất là với thời đại công nghệ, giới trẻ bị ảnh hưởng nhiều từ phim ảnh, tiểu thuyết rồi ảo tưởng về tình yêu. Trong khi đó bố mẹ không thể quản lý nguồn thông tin trẻ tiếp cận hằng ngày. Vì thế cha mẹ hãy dạy cho trẻ cách tiếp cận thông tin như thế nào là phù hợp.

Trẻ dễ nghĩ rằng rung động đầu đời đó là yêu và đã yêu thì sống hạnh phúc cùng nhau hoặc chết bên nhau.

Nhiều cha mẹ thể hiện rõ quan điểm là cấm đoán con yêu đương nên khi bị phát hiện có những đứa trẻ sợ hãi đã rủ nhau “đi trốn”, hoặc tìm đến cái chết.

Cái tôi muốn nói ở đây là sự thấu hiểu và tôn trọng của bố mẹ trước những thay đổi ở tuổi mới lớn.

Nếu bố mẹ và con cái chỉ tồn tại những lời quát mắng, dọa nạt thì đương nhiên họ sẽ không bao giờ biết con mình nghĩ gì, muốn gì chứ đừng mong là giáo dục được con đúng hướng hay đồng hành cùng con”, chuyên gia tâm lý Thái Hà nói.

Chúng ta có thể thấy ngày ngày đứa trẻ đến trường học kiến thức Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa rồi về nhà bố mẹ cũng chỉ hò "con làm bài tập chưa, đừng để bài kiểm tra cuối kỳ điểm kém”… Ít bố mẹ nào dạy con yêu và làm sao yêu đúng hướng, làm sao chọn người để mình có thể tin tưởng để tránh những hệ lụy đáng tiếc.

Có bao nhiêu phụ huynh đủ kiên nhẫn lắng nghe con, tôn trọng, bí mật và không phán xét câu chuyện của con?

Nhiều phụ huynh chỉ mải mê công việc mà quên đi rằng nếu mình biết lắng nghe con đồng nghĩa mình sẽ kiểm soát đứa trẻ, làm bạn để đồng hành với con trong mọi chặng đường, để con đủ tin tưởng chia sẻ cả việc con có cảm tình với bạn khác giới nào hay con muốn đi chơi cùng ai…

Giữa con cái và bố mẹ không được tồn tại sự sợ hãi giống như việc con thà bàn với người yêu chọn cái chết chứ nhất quyết không về nhà đối diện với bố mẹ.

“Muốn thế, bố mẹ phải là người đồng hành cùng con một cách thực sự. Sẽ có rất nhiều cách để đồng hành với con nhưng quan trọng nhất là bố mẹ tạo được cảm giác bố mẹ là người bạn thân nhất và tin tưởng nhất của con để khi gặp bất kỳ vấn đề gì con cũng sẵn sàng chia sẻ cùng bố mẹ chứ không phải sợ hãi đến mức rủ nhau bỏ trốn hay bàn nhau tự tử.

Bố mẹ hãy phá bỏ hết tâm lí của người bề trên, người ra lệnh mà hãy là một người bạn thân thiết nhất của con để con tin tưởng mình hơn bất kỳ một người đàn ông xa lạ nào mà con nghĩ đó là người yêu”, chuyên gia tâm lý Thái Hà cho hay.

Trước đó, vào chiều 24/2, người dân tại thôn Mai Xá phát hiện thi thể một thiếu nữ 16 tuổi tử vong bất thường. Nạn nhân sau đó được xác định tên V. sinh năm 2005, quê huyện Bình Lục, Hà Nam, đang học lớp 10 tại một trường THPT gần địa bàn huyện Lý Nhân.



Công an huyện Lý Nhân phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhận định thiếu nữ bị sát hại nên thu thập chứng cứ điều tra.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tài liệu thu thập, cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Trần Mạnh Hùng (SN 1999, trú ở thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) vào chiều cùng ngày.



Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai nhận, anh ta có quan hệ yêu đương với V., do vậy đêm 23/2 Hùng đón bạn gái về nhà ngủ.



Đến trưa hôm sau, khi biết gia đình V. đi tìm, vì lo sợ Hùng và bạn gái thống nhất cùng tự tử. Hùng đã bóp cổ khiến V. tử vong.



Sau đó, nghi phạm nhảy xuống ao cạnh nhà tự tử nhưng không thành. Hùng lại đi ra cầu Thái Hà tiếp tục tự tử thì bị bắt.

Hoàng Thanh