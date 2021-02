Năm đầu tiên ăn Tết Việt Nam của chàng rể Tây và cái kết bất ngờ như 'truyện hư cấu”

Trước đây câu chuyện về quê bạn trai ăn Tết, ra mắt nhà người yêu luôn được các cô gái lên mạng xã hội than thở với đủ tình huống “trời ơi đất hỡi”. Có nàng thì kể chuyện nhà người yêu bắt phải rửa cả mấy mâm bát to đùng, có nàng kể chuyện gia đình nhà bạn trai khó tính, có người lại than thở không biết nên mua quà biếu tết là gì, có nàng lại phân vân không biết có nên trổ tài nấu cỗ Tết...

Thế nhưng chuyện các chàng về thăm nhà người yêu dịp Tết cũng gặp những tình huống éo le không kém, nhất là đối với các chàng Tây chưa quen phong tục, văn hóa. Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh bạn trai người nước ngoài lần đầu về quê ăn Tết khiến cư dân mạng được phen cười bò.

Trong hình ảnh được chia sẻ, chàng trai ngồi thẫn thờ giữa đống bát đũa “khủng”, khuôn mặt ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong một tấm hình khác, lại thấy anh chàng hăng hái ngồi bệt giữa nhà, lăng xăng gói bánh chưng cùng các mẹ.

Theo chia sẻ của chủ nhân những bức hình thì tất cả những việc nhà hay phải làm vào dịp tết như dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, lau nhà,… đã được cô bạn gái “chuyển giao thành công” cho chàng trai.

Chàng trai gói bánh chưng như ai.

Dưới bài đăng, nhiều chị em đã bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh đáng yêu của anh chàng Tây. “Dễ thương thật”, “Năm đầu rửa bát, năm sau sợ kéo trâu cũng không dám về quê bạn gái ăn Tết nữa”, “Hòa nhập văn hóa nhanh đấy anh bạn trẻ”,… là những lời khen dành cho anh chàng trước tinh thần “dũng cảm” dám đương đầu thử thách rửa bát, gói bánh.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành sự ngưỡng mộ trước tình cảm mặn nồng của cặp đôi và sự chiều chuộng, giúp đỡ hết mình của chàng trai dành cho cô gái.

Việc người nước ngoài ăn Tết Việt Nam đã không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên những câu chuyện thú vị xung quanh việc này thì chưa bao giờ hết thu hút. Đa phần những tình huống phát sinh do sự khác biệt về văn hóa nhưng chính sự đa dạng này đã khiến cho Tết trở nên vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc hơn.

Thiên An