Chồng đưa gái lạ về nhà 'vui vẻ' còn đòi ly hôn vợ

Vào buổi trưa, chị An về nhà thì phát hiện chồng “vui vẻ” với cô gái lạ trong chính căn nhà của mình. Chị sốc nặng tới mức phải nhập viện, suýt nữa sảy thai.

Chia sẻ với phóng viên, luật sư Đỗ Thành Hưng (Hà Nội) cho biết ông đang tư vấn pháp lý cho chị Huỳnh Hải An (32 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh) về việc bị người chông đem gái về nhà "vui vẻ" còn đòi ly hôn.

Chị An là người phụ nữ tuy mới ngoài 30 tuổi nhưng nhìn chị già hơn nhiều so với số tuổi của mình. Chị An chia sẻ rằng, nhà chị có 2 chị em gái và từ nhỏ không lo ăn mặc nhờ gia đình có điều kiện kinh tế.

Bố chị là Tổng giám đốc của một công ty kinh doanh về xuất nhâp khẩu, mẹ chị là bác sĩ khoa sản tại một bệnh viện lớn. Hiện nay chị cũng có một công việc văn phòng khá ổn định với thu nhập vừa phải. Chị kết hôn năm 24 tuổi và hiện nay có một cháu gái đã 7 tuổi và đang mang bầu cháu thứ 2.

Tưởng chừng cuộc sống của chị hạnh phúc và đáng ghen tỵ vì gia cảnh tốt, gia đình đầy đủ, chồng chị cũng là giám đốc của một công ty về bất động sản. Thế nhưng, hạnh phúc ấy chỉ là sự giả tạo để người ngoài nhìn vào, để che mắt chị.

Chị kể rằng, ngày trước chị và chồng cùng học tại một trường đại học, chồng chị kém chị 2 tuổi và quen nhau trong một CLB của trường. Nhà chồng chị ở tỉnh lẻ, gia đình đông con và chỉ làm nông nghiệp nên kinh tế không được khá giả cho lắm.

Mỗi lần đến kỳ học phí lại là một nỗi lo lớn, có những đợt còn nợ học phí đến không cả được thi. Tuy nhiên vào thời điểm đó, chồng chị lại rất chịu khó và nhanh nhẹn với mong muốn tự trang trải được cuộc sống. Khi yêu nhau, đã có nhiều lần, chị bỏ tiền tiết kiệm của mình cho anh đóng học phí, sau đó còn giới thiệu anh đến công ty nhà mình để làm việc.

Gia đình chị tuy khá giả nhưng chưa bao giờ coi thường anh, bố chị tạo điều kiện cho anh học hỏi và nâng đỡ anh rất nhiều. Lúc anh mới lập công ty, gia đình chị cho anh vay số tiền rất lớn để khởi nghiệp, không ngừng giúp anh làm quen, giới thiệu với những người có máu mặt để thuận tiện cho việc kinh doanh, làm ăn. Đến hiện nay, anh đã có sự nghiệp riêng của mình và có thể nói là thành đạt.

Tuy nhiên, vào khoảng đầu năm 2020 chị phát hiện anh ngày càng thay đổi, thường xuyên lấy lý do đi công tác và không về nhà, đối xử lạnh nhạt với chị.

Trong một sự tình cờ, hôm ấy công ty chị xảy ra sự cố nên nhân viên được nghỉ làm buổi chiều. Buổi trưa chị về nhà thì phát hiện chồng chị đem một cô gái trẻ về nhà và “vui vẻ” trong chính căn nhà của mình.

Bắt gặp chuyện này chị không thể chịu nổi nên đã phải nhập viện, suýt nữa sảy thai. Chồng chị cũng đã xin lỗi nhưng thực chất vẫn lén lút qua lại với cô gái kia và nhiều cô gái khác.

Thời điểm dịch bệnh Covid hoành hành, công ty bố chị gặp rất nhiều khó khăn và đứng trên bờ vực có thể phải giải thể. Bố chị có ngỏ ý bảo anh chị trả lại khoản tiền vay trước kia để trang trải cho công ty trong lúc khó khăn nhưng chồng chị luôn lấy nhiều lý do từ chối.

Vậy nhưng, chị phát hiện ra rằng chồng lấy một số tiền lớn chuyển cho cô bồ. Tức nước vỡ bờ, chị An có cãi nhau với anh ta thì anh ta lại thản nhiên đưa ra yêu cầu đòi ly hôn với chị và nói rằng tài sản do anh ta làm ra, tiền lương của chị không thấm tháp gì đối với khối tài sản ấy.

Chị An quá bức xúc với hành vi lấy oán báo ân của anh ta nên đã tìm đến luật sư để mong muốn đòi quyền lợi cho mình và giành quyền nuôi con. Đối với vấn đề của chị An có thể dễ dàng xác định đây là tranh chấp trong ly hôn.

Nói về vụ việc nêu trên, luật sư Thành Hưng nhận định: “Trước tiên, nếu chị An không đồng ý ly hôn thì anh chồng không có quyền đơn phương ly hôn bởi chị vợ đang mang thai. Pháp luật quy định rằng trong khi mang thai và sau khi sinh con (12 tháng) thì người chồng không có quyền đơn phương ly hôn.

Với vấn đề con chung, hiện nay cháu gái đầu đã 7 tuổi, cháu có quyền đưa ra ý kiến của mình về việc cháu mong muốn ở cùng ai nếu như bố mẹ ly hôn. Tòa án sẽ căn cứ vào điều kiện của các bên và nguyện vọng của con để phân xử.

Về tài sản chung, theo quy định thì những tài sản hình thành trong quá trình quan hệ hôn nhân tồn tại thì đều được xem là tài sản chung (trừ một số loại tài sản đã được vợ chồng thỏa thuận là tài sản riêng, tài sản được tặng cho riêng, thừa kế riêng...).

Vì thế, tài sản của chị An và chồng chị đều có căn cứ để xác định là tài sản chung, kể cả số tiền anh chồng đã chuyển cho cô bồ của anh ta. Đã là tài sản chung, theo quy định thì chị An có quyền đối với số tài sản này.

Không những vậy, chồng chị đã ngoại tình (chị có bằng chứng là tin nhắn giữa chồng và các cô bồ, hình ảnh...) thì trường hợp ly hôn có thể xác định anh chồng là người có lỗi trong việc ly hôn nên chị An có quyền yêu cầu phần hơn trong số tài sản chung của hai vợ chồng. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan khác sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật”.

Sông Yên