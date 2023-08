Gala sinh nhật 30 tuổi VPBank - đêm nghệ thuật mãn nhãn, nhiều cảm xúc

Ấn tượng Gala Hành trình thịnh vượng

Khởi đầu của Gala Hành trình thịnh vượng là màn biểu diễn múa điêu luyện, thăng hoa của diễn viên Linh Nga và top múa trên nền cánh hoa thịnh vượng tỏa sáng rực rỡ chở đi giấc mơ, khát vọng xây dựng VPBank trở thành định chế tài chính hùng mạnh, đẳng cấp quốc tế, có vị thế trên khu vực và thế giới.

Gala Hành trình thịnh vượng gồm ba sự kiện chính: Dấu ấn Hành Trình Thịnh Vượng - Hướng tới tương lai The Next 30; Khoảnh khắc tri ân, VPBank bừng sáng. Mỗi chương trình đều được dàn dựng công phu, hoành tráng, đem đến cho hàng ngàn cán bộ nhân viên những xúc cảm ấn tượng, khó quên.

VPBank vốn là một ngân hàng quy mô nhỏ với vốn chủ sở hữu chỉ đạt 2.100 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 27.000 tỷ đồng. Từ năm 2010, với sự táo bạo, quyết liệt chuyển đổi từ ban lãnh đạo, VPBank đã bứt phá ngoạn mục, vươn lên trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Dự kiến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của VPBank sẽ đạt khoảng 140 nghìn tỷ đồng, gấp gần 70 lần so với thời điểm bắt đầu chuyển đổi. Tổng tài sản ước tính sẽ hơn 800 nghìn tỷ đồng, gấp khoảng 30 lần.

Tại sự kiện, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank khẳng định, thành công của VPBank trong suốt hành trình 30 năm đến từ nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất là yếu tố con người. “Với năng lực của mình, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những tổ chức khác, công việc khác an nhàn hơn. Nhưng các bạn đã lựa chọn, gắn bó, đồng lòng chia sẻ và cống hiến hết mình vì mục tiêu chung của ngân hàng” - Chủ tịch HĐQT VPBank chia sẻ.

Chia sẻ về lý do dù đã rất thành công nhưng VPBank vẫn đặt mục tiêu thách thức hơn, áp lực hơn trong tương lai, ông Ngô Chí Dũng cho biết: “Đó là vì chúng ta không chỉ làm việc để dừng lại ở những nhu cầu của bản thân, của gia đình mà chúng ta luôn khát vọng được cống hiến cho cộng đồng, phụng sự quốc gia đúng như sứ mệnh, tôn chỉ Vì một Việt Nam thịnh vượng”.

Với khát vọng ấy, Chủ tịch HĐQT VPBank đã công bố 5 giá trị cốt lõi mới của ngân hàng gồm Khát vọng, Chính trực, Hiệu quả, Kỷ cương, Sáng tạo.

Sau khoảnh khắc xúc động pha lẫn tự hào, khán phòng Gala Hành Trình Thịnh Vượng trở nên ấm cúng, gần gũi, thân thương với màn trình diễn We are the family của tập thể các thế hệ VPBank.

Dấu ấn thành tựu 30 năm là sự đóng góp không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ CBNV VPBank. Ban lãnh đạo VPBank đã quyết định trao gần 1.000 giải thưởng trị giá gần 50 tỷ đồng cho các CBNV có thành tích xuất sắc hành trình 30 năm qua.

Gala Hành Trình Thịnh Vượng tiếp tục được thắp lửa với chương trình VP Bừng sáng, nơi các tài năng VPBanker được thăng hoa và tỏa sáng trong nghệ thuật. Nhiều loại hình nghệ thuật được thể hiện như kịch, múa bóng, mashup… được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp mang đến những cảm xúc khó quên.

Một món quà sinh nhật bất ngờ mà ban lãnh đạo VPBank dành tặng cho CBNV là sự góp mặt của các nghệ sĩ đình đám khiến không khí của đêm Gala bùng cháy, thăng hoa.

Chuỗi hoạt động văn hóa doanh nghiệp ghi dấu ấn 30 năm

Từ tháng 4/2023, VPBank đã tổ chức hàng loạt sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng. Khởi đầu là sự kiện Hội thao VPBank 2023 “Bùng nổ - Đạp đổ thách thức”. Hàng nghìn CBNV đã cùng nhau truyền đi thông điệp về sự đoàn kết, sức mạnh tập thể giúp VPBank vượt qua mọi thách thức, hoàn thành mọi kế hoạch và mục tiêu đề ra.

Song song với các hoạt động thể thao thể chất là Rising Stars, cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật với quy mô lớn, đẳng cấp dành cho CBNV VPBank trên toàn hệ thống; chương trình hội tụ 200 tiết mục với nhiều loại hình nghệ thuật đương đại đặc sắc.

Bên cạnh đó, chương trình Thanh xuân 30 khắc họa chân dung 30 người lao động VPBank ở nhiều thế hệ với những ký ức không thể nào quên; chương trình Human of 30 là diễn đàn để các VPBanker chia sẻ những câu chuyện nghề chân thực, bày tỏ tình yêu, niềm tự hào khi được làm việc, cống hiến trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn ở VPBank.

Ngoài ra, các VPBanker cũng tham gia nhiều hoạt động thể thao, giải trí sôi động như “Vì yêu mà chạy” - chuỗi sự kiện chạy xếp hình track log 12.08km - tượng trưng cho ngày sinh nhật 12/8 của VPBank; “Hành trình Thịnh vượng - 30 triệu bước chân” - cuộc thi đi bộ online với sự tham dự của hàng ngàn CBNV VPBank đón chào tuổi mới…



Thanh Hà