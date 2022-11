Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện Cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell, đã công bố chiến lược do EU trình bày về phát triển an ninh mạng, trong đó đơn giản hóa việc vận chuyển thiết bị quân sự đến tất cả các nước EU. Kế hoạch này cũng đưa ra một loạt các biện pháp để Moldova, Ukraine và các nước Balkan tăng cường khả năng cơ động quân sự và triển khai quân nhanh chóng.

Các quan chức EU công bố kế hoạch di chuyển quân sự để ‘bao phủ’ Moldova, Ukraine và Tây Balkan. (Ảnh: AP)

“Kế hoạch di chuyển quân sự có nghĩa là tăng cường hợp tác giữa Moldova, Ukraine và Tây Balkan với các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đối tác chiến lược quan trọng của các nước này như Mỹ, Canada và Na Uy”, ông Josep Borrell nói.

Theo Phó Chủ tịch điều hành của EC, bà Margrethe Vestager, các biện pháp này nhằm đảm bảo việc bảo vệ các công dân và cơ sở hạ tầng của EU. Các quốc gia châu Âu có rất nhiều việc phải làm trong việc xây dựng đường sắt và đường bộ, cầu và đường hầm để dễ dàng chuyển thiết bị quân sự từ vùng này sang vùng khác, tức là từ tây sang đông.

Ủy viên châu Âu về Giao thông vận tải, bà Adina Valyan cũng đã công bố một dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông quân sự trong 5 năm tới, cho đến năm 2027. Để thực hiện nhiệm vụ đã đặt ra, Ủy ban châu Âu đã cung cấp khoảng 1,69 tỉ euro.

Hạ Thảo (lược dịch)