Vụ bé gái rơi từ tầng 12A thoát chết: Lan can cao gần 2m, không hiểu sao cháu có thể trèo qua

Chị N, cư dân khu chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng chưa hết lo sợ: 'Lan can cao như vậy, người lớn cũng khó trèo qua, không hiểu sao bé gái có thể trèo ra ngoài'. Nhiều người sống ở chung cư đã vội vã sắp xếp lại đồ đạc trong nhà.

Là một người chứng kiến sự việc, chị Lê Thị T, lao công toà nhà cháu bé bị rơi từ tầng cao kể lại: “Vào chiều 28/2, khi tôi đang dọn dẹp thì nghe thấy tiếng hô thất thanh xung quanh khi phát hiện cháu bé vắt vẻo ngoài lan can và sau đó bị rơi xuống dưới.

Khi đó, tôi thấy có một nam thanh niên bật tường từ toà bên cạnh trèo lên mái tôn để đỡ cháu bé đưa xuống. Khi đưa cháu bé xuống tôi thấy cháu vẫn khóc. Chúng tôi mừng cho gia đình cháu bé vì có người cứu được cháu. Sự việc xảy ra rất nhanh nên chỉ những cư dân sống toà đối diện mới kịp chứng kiến và kêu cứu”.

Còn anh Nguyễn Văn M., cư dân sinh sống tại toà chung cư 62 Nguyễn Huy Tưởng cho biết: "Khoảng 5h ngày 28/2, tôi thấy lực lượng chức năng và đội cấp cứu có mặt đưa cháu bé đi cấp cứu. Tôi không hiểu sao cháu trèo lên lan can được vì lan can của toà nhà cũng cao đến gần 2m”.

Khu vực tòa nhà cháu bé rơi từ tầng 12A may mắn thoát chết gây chấn động dư luận.

Chưa hết bàng hoàng, chị Lê Thị N. (cư dân chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng) hồi hộp nhớ lại: "Sau khi xảy ra vụ việc, tôi có nhận thông tin từ tổ bảo vệ, báo có cháu bé ngã từ tầng 13, ai là người thân xuống nhận cháu. Sau đó, tôi cùng mọi người cùng chạy xuống sảnh chung cư thì cháu bé đã được đưa đi cấp cứu.

Lan can cao như vậy, bản thân tôi cũng khó trèo qua. Tôi không hiểu sao bé gái có thể trèo qua lan can, chắc xung quanh cháu có đồ đạc để đứng bám. Ngoài phần ban công, chỗ cửa sổ ngách trong nhà cũng nguy hiểm. Nếu kê bàn ghế cạnh, các cháu nhỏ có thể trèo lên và ngã nhào ra ngoài. Tôi cũng sợ hãi mỗi khi mở cửa sổ ra.

Sáng nay khi đọc tin cháu bé vẫn an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm và mừng cho gia đình cháu. Hôm qua xem clip cháu bé và nghĩ đến con mình tôi lại thấy sợ. Cháu rất may, nếu không có anh tài xế xe tải đỡ được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Khu vực mái tôn nơi anh Nguyễn Ngọc Mạnh trèo lên và cứu sống cháu bé.

Theo chị N, đây là bài học lớn cho các bậc phụ huynh. Trẻ con quá nghịch ngợm, để không xảy ra chuyện tương tự, chị N. đã sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tránh những chỗ như ban công hay cửa sổ có thể gây nguy hiểm.

Bà Thoa, cư dân tầng 16 toà nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng thì cho biết, từ khi nhận nhà, gia đình bà đã lắp bao chắn ban công và cửa ra vào. Vì nhà có trẻ nhỏ nên an toàn phải đặt lên hàng đầu. “Cháu bé mới bắt đầu tập đi nên chúng tôi đã lắp bao chắn. Hôm qua khi biết vụ việc, chúng tôi rất sợ hãi”, bà Thoa nói.

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 28/2, bé N.P.H (SN 2018) ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Lúc này một số người dân ở tòa bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Một thanh niên đang đứng gần đó phát hiện sự việc nên đã tức tốc trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé H rơi xuống. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân và gia đình đã đưa bé gái đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Theo thông tin từ bệnh viện, cháu bị trật khớp xương háng, qua hình ảnh chụp chiếu có vết nghi giống rạn xương bàn chân, bệnh viện vẫn đang theo dõi và kiểm tra, đánh giá vùng bụng, sọ não và một số bộ phận khác.

Liên quan đến sự việc bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12A (tầng 13) chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhưng may mắn thoát chết thần kỳ, trưa 1/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Dũng - Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, vào 16h30’ chiều nay (1/3), Công an quận sẽ tổ chức khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người đã dũng cảm, nhanh trí cứu cháu bé”.

Ông Nguyễn Quốc Dũng thông tin thêm: “Chiều 1/3, có 4 cơ quan cùng khen thưởng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) gồm: UBND phường Thanh Xuân Trung, UBND quận Thanh Xuân, Công an phường và Công an quận. Việc tổ chức như vậy để tránh phải cho anh Mạnh phải đi lại nhiều”.

