Vào xưởng chế tác xem linh vật đường hoa Nguyễn Huệ

Tại xưởng chế tác Võ Tòng, các linh vật hổ năm Nhâm Dần đã dần hình thành và sẽ xuất hiện tại đường hoa trong 10 ngày tới.

browser not support iframe.

Video: Linh vật Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2022 dần lộ diện

Đường hoa năm nay vừa mang lại ước vọng về tương lai tươi sáng, vừa gửi gắm sự tri ân đối với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho TPHCM, đặc biệt là những hy sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống Covid-19.

Đại diện Saigontourist Group cho biết, do tình hình dịch bệnh, người dân trồng hoa cũng hạn chế nên việc gom đủ số lượng hoa cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, tiêu chí an toàn, tiết kiệm phải được ưu tiên, từ đó, chi phí làm đường hoa năm nay sẽ thấp hơn so với năm 2021.

Các linh vật tại đường hoa năm 2022 dần lộ diện.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19g ngày 29/1/2022 đến 17g ngày 4/2/2022 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng Bốn). Thời gian thi công sẽ diễn ra từ ngày 13/1/2022 đến 16g ngày 29/1/2022 (tức từ ngày 11 đến 27 tháng Chạp năm Tân Sửu).

Một số hình ảnh tại xưởng Văn Tòng, Quận 12:

Hơn 2 tháng ròng, các công nhân thay nhau làm ngày đêm để kịp tiến độ.

Mỗi người một việc, việc nặng nhọc thì các thanh niên sẽ đảm trách.

Những việc nhẹ, kỹ lưỡng thì được các cô thi công.

Nghệ nhân Văn Tòng kiểm tra các linh vật.

Rất nhiều công đoạn tỉ mỉ được các nghệ nhân tại đây chia nhỏ để thực hiện.

Gần 60 con hổ dạng 2D, 3D sẽ được trình làng trong thời gian tới.

Nghệ nhân Hà Nội gấp rút chế tác 2.022 tượng hổ có 1-0-2 đón năm Nhâm Dần Các bức tượng, phù điêu hình tượng hổ được làm từ gỗ mít, đá ong phủ sơn mài. Hình tượng hổ trong ca dao hay các câu chuyện dân gian được khai thác, đưa vào bộ sưu tập, tạo hình gần gũi, đáng yêu và giàu giá trị sử dụng.

Theo phunuonline.com.vn