Truy tìm người vợ 'hờ' của nạn nhân chết dưới ống cống gần nhà

Công an phát thông báo truy tìm bà Nguyễn Thị Cần, người sống cùng ông Thắng - người đàn ông được phát hiện đã tử vong dưới ống cống gần nhà.

Sáng 17/2, Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo truy tìm bà Nguyễn Thị Cần (47 tuổi, ở xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra liên quan đến trường hợp tử vong của ông Phạm Văn Thắng (66 tuổi).

Ảnh chân dung bà Nguyễn Thị Cần.

Đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ này là có nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải.

Công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện, có thông tin về bà Nguyễn Thị Cần, báo cho Công an tỉnh Tuyên Quang. Cơ quan chức năng sẽ giữ bí mật và có phần thưởng cho người cung cấp thông tin. Người nào bao che, chứa chấp nghi can sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tối 15/2, người dân phát hiện thi thể ông Phạm Văn Thắng (66 tuổi) ở dưới ống cống trước cổng nhà liền báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện vết máu của ông Thắng từ trong nhà rơi vãi đến nơi phát hiện thi thể, vết máu có dấu hiệu bị lau, xóa.

Ngoài ra, quần áo của ông Thắng cũng bị đốt. Thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình vào sáng nay (16/2) để tiến hành mai táng.

Theo cơ quan công an, sau khi sự việc được phát hiện, người sống cùng ông Thắng là bà Hoàng Thị Cần (47 tuổi) đã rời khỏi nơi cư trú. Công an đang truy tìm người phụ nữ này.

Được biết, ông Thắng đã có 2 đời vợ, còn bà Cần từng một lần ly hôn. Hai người sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn.

Sông Yên